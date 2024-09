Sainz zur Team-WM: «McLaren hat die Oberhand»

Noch sechs Rennen und drei Sprints sind in der Saison 2024 zu fahren und beide Weltmeisterschaften sind noch offen. Carlos Sainz macht sich vorsichtige Hoffnungen auf den Team-Vize-Titel.

Nach einer zweiten Sommerpause beginnt das letzte Viertel der Formel-1-WM. Sechs Grands Prix und drei Sprints werden noch gefahren. Beide WMs sind noch offen – aber vor allem in der Konstrukteurs-Wertung ist noch viel möglich. Carlos Sainz jr. von Ferrari macht sich vorsichtige Hoffnungen auf Rang 2.

Zur Lage in der Konstrukteurs-WM sagt er: «McLaren hat definitiv die Oberhand. Sie sind die Favoriten auf den Sieg.»

Sainz: «Wir haben Red Bull immer noch im Visier und natürlich auch McLaren. Wenn sie nachlassen oder Probleme bekommen, müssen wir dranbleiben.»

Das Ranking in der Konstrukteurs-WM aktuell: Erster ist McLaren mit 516 Punkten, dahinter Red Bull Racing mit 475 und auf Platz 3 Ferrari mit 441 Punkten.

Für Ferrari wäre also noch Platz 2 in der Team-WM möglich. Sainz: «Ich denke, es würde die gute Widerstandsfähigkeit des Teams zeigen. Nach einem schwierigen Teil des Jahres, in dem wir viele Punkte und viel Entwicklungskurve eingebüßt haben.»

Der Spanier relativiert aber: «Aber Red Bull Racing wird mit den Upgrades stark zurückkommen, denke ich, am Ende der Saison, wenn sie verstanden haben, was sie falsch gemacht haben. Auch mit ihrem Auto wird es nicht einfach sein, sie zu schlagen.»

Sainz ärgert sich: «Ich denke, dass die letzten Rennen im Allgemeinen eine verpasste Gelegenheit waren, und ich bin mit all dem, was ich an diesen letzten Wochenenden getan habe, nicht zufrieden. Gleichzeitig weiß man nie, was einen erwartet, und wir könnten überrascht werden, wie wir in Austin, Mexiko, Vegas und auf diesen Strecken abschneiden.»

Der Spanier, der Ferrari zum Ende der Saison verlassen wird: «Außerdem bin ich optimistisch, was die sechs verbleibenden Rennen in diesem langen Jahr angeht, aber ich werde an meinen Schwächen arbeiten und mich für die letzten sechs Rennen in eine bessere Position bringen.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (IR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0