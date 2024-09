Nach Formel-1-Aus: Logan Sargeant wieder im Auto

Gut einen Monat nach seinem Formel-1-Aus wird bekannt, dass Ex-Williams-Pilot Logan Sargeant bald einen Test in der IndyCar-Serie fahren wird. Eine Chance auf ein Cockpit in der US-Serie – aber keine Job-Garantie.

Neue Karriere für Logan Sargeant?

Ex-Formel-1-Pilot Logan Sargeant soll in gut zwei Monaten in der IndyCar-Serie testen. Das teilte das Meyer Shank Racing Team mit. In einem privaten Test in den kommenden Wochen in Kalifornien darf sich der US-Amerikaner beweisen. Einen festen Job garantiert das Sargeant noch lange nicht – aber auf jeden Fall mal wieder eine Chance im Auto.

Sargeant ist in Florida in den USA aufgewachsen. Ein IndyCar-Engagement wäre also die Rückkehr nach Hause. Den Großteil seines Lebens und seiner Karriere verbrachte Sargeant aber in Europa. Schon im Grundschulalter zog er auf die andere Seite des Atlantiks, um sich auf seine Karriere und das Ziel Formel 1 zu konzentrieren.

Bei Meyer Shank Racing ist eigentlich aber gar kein Platz für Sargeant. Für die 2025er-Saison hatte das Team bereits am 19. September bekanntgegeben, dass Marcus Armstrong für das Team aus Ohio fahren wird – an der Seite von Felix Rosenqvist. Der Neuseeländer war die Nachwuchsklassen im Formel-1-Rahmenprogramm bis zur Formel 2 durchlaufen.

Sargeant war nach dem Zandvoort-GP bei Williams in der Formel 1 freigestellt worden. In seinen gut anderthalb Jahren Formel 1 überzeugte der junge US-Amerikaner nicht.

