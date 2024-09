Formel 1: Kommen jetzt die Rookie-Sprints? 23.09.2024 - 19:44 Von Silja Rulle

© Red Bull Content Pool 2023 steuerte Jake Dennis den RB19 in Abu Dhabi

Nachwuchsförderung in der Formel 1 ist wichtig – aber nicht leicht. Nun soll es in den kommenden Wochen grünes Licht für ein Rookie-Sprintrennen am Ende der Saison geben, bei dem sich der Nachwuchs beweisen kann.