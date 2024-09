Max Verstappen: Emotionen gehören zum Sport dazu

Neben der Action auf der Strecke war auch die Diskussion über die Wortwahl der Athleten ein großes Thema in Singapur. Der Weltverband FIA will die Verwendung von Kraftausdrücken reduzieren. Das sieht nicht jeder so.

Nachdem gegen Max Verstappen eine von vielen Seiten heftig kritisierte Strafe seitens der FIA für die Verwendung eines Fluchworts in einer Pressekonferenz ausgesprochen wurde, übte der Niederländer stillen Protest, äußerte sich in der offiziellen Pressekonferenz des Weltverbands nur sehr knapp. Mit den anwesenden Medien hielt er anschließend eine längere Medienrunde in der teameigenen Hospitality ab.

Verstappen über sein Verhältnis zum Verband: «Ich hatte nie wirklich das Gefühl, dass ich ein schlechtes Verhältnis zu ihnen hatte. Selbst in diesem Jahr habe ich ehrenamtlich mit Junior-Stewards zusammengearbeitet. Ich habe ihnen ein halbstündiges Interview gegeben, wie alles geplant war. Also habe ich versucht, auch zu helfen. Ich bin kein schwieriger Mensch, nein, ich helfe gerne aus.»

Für die Strafe (gemeinnützige Arbeit) hatten auch seine Kollegen Lewis Hamilton (Mercedes) und Lando Norris (McLaren) kein Verständnis. Verstappen machte deutlich, dass er von den Einschränkungen, was man sagen darf, frustriert ist.

Verstappen: «Ich denke, es ist einfach die Formulierung, die Entscheidung, auf die der Sport für mich persönlich zusteuert, mit solchen Dingen. Ich weiß natürlich, dass man niemanden beleidigen darf, das ist ganz klar. Ich denke, das will niemand wirklich. Es ist wirklich alles ein bisschen zu lasch, und um ehrlich zu sein, ist es albern, es ist super albern, womit wir es zu tun haben.»

Und: «Wenn man nicht wirklich ganz man selbst sein kann, dann ist es besser, am Ende des Tages nicht zu sprechen. Aber das will niemand, denn dann wird man zum Roboter, und so sollten wir in diesem Sport nicht vorgehen. Ich denke, man sollte in der Lage sein, Emotionen auf eine bestimmte Art und Weise zu zeigen. Darum geht es beim Rennsport und bei jedem Sport.»

Er gab zu, dass solche Ablenkungen sein Engagement, im Sport zu bleiben, beeinträchtigen könnten: «Oh, ganz sicher, ja. Solche Dinge entscheiden definitiv auch über meine Zukunft, wenn man nicht man selbst sein kann oder sich mit solchen albernen Dingen herumschlagen muss. Ich glaube, jetzt bin ich in einer Phase meiner Karriere, in der man sich nicht ständig damit herumschlagen will. Es ist sehr ermüdend. Es ist toll, erfolgreich zu sein und Rennen zu gewinnen. Aber wenn man all das erreicht hat, Meisterschaften und Rennen gewonnen hat, dann möchte man auch einfach nur eine gute Zeit haben.»

Er fügt hinzu: «Natürlich geht jeder bis an seine Grenzen, jeder in diesem Kampf, selbst die Fahrer am Ende der Startaufstellung. Aber wenn man sich mit all diesen albernen Dingen herumschlagen muss, dann ist das für mich keine Art, diesen Sport weiter auszuüben, das ist sicher.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (IR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

02. McLaren 516 Punkte

01. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0