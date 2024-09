F1: McLaren holt Will Courtenay als Sportdirektor

Will Courtenay in der Saison 2015

Zwei Tage nach dem Singapur-Grand-Prix vermeldet das McLaren-Team eine Personalie: Der Ingenieur Will Courtenay schließt sich dem Team aus Woking als Sportdirektor an. Er kommt von einem Konkurrenten.

Neuzugang bei McLaren!

Das Team aus dem englischen Woking vermeldet am Dienstag nach dem Singapur-GP die Verpflichtung von Will Courtenay. Der britische Ingenieur wird sich dem Team als Sportdirektor (Sporting Director im englischen Original) anschließen.

In der Mitteilung heißt es, Courtenay werde helfen, «die sportlichen Aktivitäten des Teams auszubauen, während das Team sein Streben nach Erfolg in der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft fortsetzt».

Courtenay war seit 2005 bei Red Bull Racing, zuletzt in der Funktion als Head of Race Strategy. Zuvor war er Systemingenieur bei Jaguar. Der Absolvent der University of Cambridge bringt also jede Menge Erfahrung mit.

McLaren-Teamchef Andrea Stella: «Wir freuen uns, Will bei McLaren willkommen zu heißen. Seine Erfahrung, Professionalität und Leidenschaft für den Motorsport machen ihn zum idealen Kandidaten für die Leitung unserer F1-Abteilung.»

Der Italiener weiter: «Wir treten jetzt in eine entscheidende Phase unserer Reise als Team ein und sind zuversichtlich, dass er eine großartige Ergänzung unseres starken Führungsteams sein wird, während wir weiterhin um Siege und Meisterschaften kämpfen.»

Wann genau sich Courtenay McLaren anschließt, wird in der Mitteilung nicht erwähnt. Üblicherweise gibt es bei Wechseln von Führungspersonal von einem Team zum anderen sogenannte «Gardening leaves», also Ruhezeiten während der Kündigungsfristen. Möglicherweise nicht ohne Grund wurde in der Mitteilung die Futur-Form «wird sich anschließen» gewählt.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (AR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), William

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0