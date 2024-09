McLaren: Funk-Rätsel um Norris-Frontflügel

Lando Norris ist Zweiter in der WM-Wertung, siegte in Singapur

Ein Funkspruch im Singapur-GP sorgte für Aufregung bei McLaren-Fans. Auf etwa halber Renndistanz stand ein möglicher Frontflügelschaden bei Lando Norris im Raum. Zur Überraschung wurde dann am Stopp nichts getauscht.

Zweimal touchierte der spätere Sieger Lando Norris im Singapur-Rennen die Mauer, über Funk tauschten sich Fahrer und Team über eine mögliche Beschädigung aus.

Norris nach dem Rennen: «Ich habe definitiv Druck gemacht. Wahrscheinlich zu viel, daher die Fehler, die ich gemacht habe, oder die zwei Fehler, die ich mit der Wand gemacht habe, aber ansonsten lief alles gut.»

Der Brite: «Das Team sagte, dass etwas mit dem Frontflügel nicht stimmte, vielleicht war er ein wenig verstellt. Ich habe den Frontflügel gegen die Barriere geschlagen, also könnte es sein, dass er ein wenig verstellt wurde, aber ich glaube nicht, dass sich viel geändert hat, aber das ist schwer zu sagen.»

Kurz danach in Runde 30 fuhr Norris an die Box, der Flügel wurde jedoch nicht getauscht, was darauf hindeutet, dass keine Schäden vorlagen und gegebenenfalls nur die Einstellungen verändert werden mussten.

Norris: «Bei diesen Autos kann es einen ziemlich großen Einfluss haben, wenn man etwas nur ein wenig verstellt, aber nichts, was ich wahrscheinlich gespürt habe.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (IR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0