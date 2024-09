Fernando Alonso: Ferrari hatte das Tempo für den Sieg

Fernando Alonso steigt in seinen Aston Martin

Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso zeigte sich nach dem Singapur-Rennen ehrfürchtig vor der Geschwindigkeit der Ferrari. Sowohl Carlos Sainz als auch Charles Leclerc waren am Spanier vorbeigezogen.

Die beiden Männer in Rot legten in Singapur im Rennen eine ziemliche Aufholjagd hin, kamen jedoch nicht über die Plätze 5 (Charles Leclerc) und 7 (Carlos Sainz) hinaus – weil sie von relativ weit hinten starten mussten und Überholen in Singapur äußerst schwierig war.

Fernando Alonso, der Achter wurde, von seiner eigenen Leistung überrascht war und der von beiden Ferrari im Rennen überholt wurde, sagte: «Die Ferraris hätten dieses Rennen wahrscheinlich gewinnen müssen. Sie waren das schnellste Auto an diesem Wochenende.»

Der Haken an der Sache: Die schlechten Startpositionen der Ferrari. Im Qualifying konnten sowohl Carlos Sainz (Unfall) als auch Charles Leclerc (Zeit gestrichen) keine gültige Zeit setzen, starteten von den Rängen 9 und 10. Teamchef Fred Vasseur hatte zugegeben, dass das gute Rennen durch das schwache Qualifying kompromittiert worden war.

Mit einer besseren Startposition hätte durchaus ein Podium drin sein können.

Zu seinem eigenen Rennen sagte Aston-Martin-Pilot Alonso: «Gute Punkte, aber immer noch eine Runde Rückstand und keine großartige Geschwindigkeit. Das Auto war das ganze Wochenende über schwer zu fahren. Wir hatten einfach Glück, dass wir Punkte bekommen haben, aber es war möglich, auf Platz 15 zu landen und das gleiche Gefühl zu haben.»

Der Spanier: «Ich denke, wir hätten auf den Plätzen 15 und 16 landen sollen. Wir sind Achter, zwei Sekunden hinter einem Ferrari. Ich weiß also nicht, ob ich mehr erreichen kann.»

Aston-Martin-Teamchef Mike Krack hatte in einer selbstkritischen Analyse herausgestellt, dass man eindeutig nicht da sei, wo man gerne wäre.

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (IR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0