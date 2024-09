Red Bull Racing-Showcar und Simulator zu haben

Mit einem Red Bull Racing-Bewegungs-Simulator und exklusiven Show-Cars können sich Fans Motorsport-Feeling nach Hause holen. Die Show-Cars gibt es in gleich mehreren spannenden Ausführungen.

Tolle Gelegenheit für Motorsport-Fans!

Red Bull Racing-Fans können über den Anbieter Memento Exclusives ab sofort exklusive Show-Cars des Teams erstehen. Show-Cars des RB18 und RB19 sind in den Brandings von Max Verstappen und Sergio Pérez. Den RB19 gibt es sogar in siegreichen Sonderlackierungen aus Miami und Las Vegas. Süßes Detail: Zu jedem Show-Car gibt es ein Mini-Modell des RB19 im Maßstab 1:8 dazu.

So eine Gelegenheit gab es vorher noch nie!

Außerdem über Memento Exclusives vertrieben werden Motion-Simulatoren, also Bewegungs-Simulatoren. Darin können Fans die Bewegungen und Kräfte auf der Rennstrecke nachempfinden.

Barry Gough, CEO und Gründer von Memento Exclusives und F1 Authentics: «Wir freuen uns, diese weltweit exklusiven Oracle Red Bull Racing-Simulatoren und Show-Cars anbieten zu können. Der RB19 war das erfolgreichste F1-Auto der Geschichte, gewann sowohl die Fahrer- als auch die Konstrukteurs-WM und brach mehrere Rekorde. Als stolze Partner des Teams ist die Reproduktion des dominantesten Rennwagens, der je auf die Strecke kam, ein phänomenaler Moment in der Geschichte unseres Unternehmens. Wir sind wirklich begeistert von der Entwicklung der Bewegungstechnologie und sehen dies als das erste Kapitel in einer neuen Ära, in der die Fans dem Sport, den sie lieben, näher sind als je zuvor.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (IR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0