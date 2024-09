Kevin Magnussens (Haas) chaotische letzte Rennphase

Kevin Magnussen am Singapur-Wochenende

In der Schlussphase des Singapur-GP passierte plötzlich ganz viel bei Kevin Magnussen: Reifenschaden, Boxenstopp, schnellste Rennrunde und dann plötzlich doch keine schnellste Runde mehr, stattdessen abstellen.

Eine wilde Schlussphase für Haas-Pilot Kevin Magnussen im Singapur-GP. Der Däne funkte gegen Rennende, dass er einen Reifenschaden hatte, war dann kurz Pilot mit der schnellsten Rennrunde. Und stellte dann ab.

Nach dem Rennen erklärte er: «Ich hatte einen Reifenschaden – manchmal trifft man auf eine raue Stelle und der Reifen wird beschädigt.»

Magnussen war mit harten Reifen gestartet. Weite Teile des Felds begannen das Rennen auf Medium. In Runde 29 wechselte er auf Medium.

Der Däne: «Mit dem harten Reifen waren wir nicht schnell, wir versuchten, die gegenteilige Strategie zu verfolgen und auf ein Safety Car mitten im Fenster zu warten. Das ist aber nicht passiert.» Es war stattdessen das erste Singapur-Rennen ohne Safety Car.

Magnussen: «Wir mussten auf der harten Mischung einen frühen Stopp einlegen und dann hatte ich am Ende einen Reifenschaden.»

Nach dem Schaden in Runde 50 und dem erneuten Reifenwechsel in Runde 51 (auf Soft) wurde es dann chaotisch: Magnussen setzte sogar die schnellste Rennrunde. Kurz darauf wurde ihm die aber wieder aberkannt. Grund: Er hatte die Streckenbegrenzung überfahren und deshalb wurde ihm die Rundenzeit gestrichen. Kurz vor Schluss fuhr er dann aber an die Box und stellte das Auto ab.

Trotz eines enttäuschenden Singapur-Rennens ist Magnussen aber insgesamt optimistisch: «Bei den letzten Rennen hatten wir eine gute Pace und sind mit dem Auto gut aufgestellt. In Austin steht ein Upgrade an und wir können uns auf jedes Rennen für den Rest der Saison freuen.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (IR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0