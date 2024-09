Fred Vasseur: Müssen «einen besseren Job machen»

Starker Renn-Sonntag, aber im Schatten eines miesen Qualifying-Samstags. Das fasst das Singapur-Wochenende für Ferrari zusammen. Teamchef Fred Vasseur will mehr Konstanz übers Wochenende hinweg.

Die roten Autos der Scuderia Ferrari waren am Freitag in Singapur schnell, aber am Samstag verlor das Team die Kontrolle, als Charles Leclerc im dritten Qualifying einen Fehler machte und Carlos Sainz einen Unfall hatte – beides wurde auf kalte Reifen zurückgeführt – und sie nur auf den Startplätzen neun und zehn landeten.

Im Rennen fuhren sie vor auf die Plätze fünf und sieben. Was hätte der SF-24 bloß von besseren Startpositionen aus leisten können?

Teamchef Vasseur: «Es ist immer gut, das Wochenende positiv abzuschließen, und war es heute ein sehr gutes Rennen. Es stimmt natürlich, dass man nach einem schlechten Samstag ein wenig frustriert ist, wenn man ein solches Rennen fährt. Aber ich ziehe es vor, am Sonntagabend nach einem guten Rennen frustriert zu sein, als nach einem schlechten Rennen.»

Im Qualifying hatte Ferrari Fehler gemacht.

Vasseur: «Am Freitag waren wir in besserer Form, und das bedeutet, dass wir am Wochenende etwas verpasst haben, das ist klar. Wenn man in Singapur auf den Plätzen neun und zehn startet, weiß man, dass man am Samstag etwas falsch gemacht hat. Aber es ist nicht der Sonntag, dem wir etwas oder jemanden vorwerfen müssen. Es geht vielmehr darum, am Samstag bessere Arbeit zu leisten.»

Der Franzose: «Ich will nichts und niemandem die Schuld geben, das gehört zum Spiel dazu, und wir müssen uns ehrlich darauf konzentrieren, ein konstanteres Wochenende hinzulegen. Ich denke, das gilt für alle. Wenn man mitten im Feld ist, ist es ziemlich schwierig, sich Positionen aufzuholen, sobald man einen kleinen Fehler macht, egal ob in der Qualifikation, im Rennen oder sogar im freien Training.»

Vasseur: «Das Ergebnis des Wochenendes ist nicht das, was wir erwartet hatten, aber das Ergebnis vom Sonntag ist gut. Es war ein gutes Rennen. Wir hatten ein starkes Tempo. Charles hatte einen guten Start, Carlos war auf der schmutzigen Seite und etwas blockiert, aber dann eine gute Strategie, ein guter Boxenstopp, mit Reifenmanagement in der Linie der letzten paar Rennen.»

Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:40:52,571 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +20,945 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +41,823

04. George Russell (GB), Mercedes, +1:01,040 min

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,430

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1:25,248

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1:36,039

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

11. Franco Colapinto (IR), Williams, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

17. Pierre Gasly (F), Alpine, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas

Alex Albon (T), Williams

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0