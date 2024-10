F1 Academy 2025: Chloe Chambers zur Red Bull Academy

Chloe Chambers wird ab 2025 für das Red Bull Ford Academy Programm fahren. Die US-Amerikanerin wechselt zur kommenden Saison in die Red Bull-Familie. Gleichzeitig bauen Red Bull und Ford ihre Partnerschaft aus.

Chloe Chambers (20) fährt kommendes Jahr für Red Bull in der F1 Academy!

Starker Neuzugang in der Red Bull-Familie: Chloe Chambers tritt ab 2025 für das Red Bull Ford Academy Programm an. Chambers fuhr bereits in der US-amerikanischen Formel-4-Serie und in der früheren Frauen-Serie W Series. In der laufenden Saison 2024 ist sie für Haas und Campos Racing unterwegs und fuhr bereits in der Formel 3 mehrere Tests.

Die in China geborene Rennfahrerin wurde im Alter von elf Monaten von einem US-amerikanischen Ehepaar adoptiert, wuchs im Bundesstaat New York auf. Als US-Racerin ist Chambers also ein perfektes Match mit der US-Marke Ford.

Das Red Bull Academy Programm und die Ford Motor Company verkünden für 2025 auch gleichzeitig den Ausbau der Titelpartnerschaft auf 2025. Entsprechend wird Chambers auf ihrem Rennauto, auf ihren Anzügen und anderer Teamkleidung ein Ford-Branding haben.

Die Partnerschaft zwischen der Red Bull-Familie und Ford erstreckt sich auch auf die Formel 1: Ford wird ab 2026 bekanntermaßen Motorenpartner von Red Bull Racing mit den Red Bull Ford Powertrains.

Die Partnerschaft zwischen Chloe Chambers und Ford beginnt schon mit der IMSA Mustang Challenge 2024, die bei den 8 Stunden von Indianapolis stattfindet. Dort wird Chambers gegen andere Piloten in einem Mustang Dark Horse R antreten.

Die Nachwuchsserie F1 Academy hat das Ziel, junge weibliche Motorsporttalente auf die Königsklasse vorzubereiten. Die Serie fährt an ausgewählten Rennwochenenden im Rahmenprogramm der Formel 1. Im diesjährigen Kalender stehen noch Katar und Abu Dhabi auf dem Programm. Chambers ist Vierte in der Fahrerinnen-Wertung. In Barcelona Ende Juni gewann sie das zweite Rennen.

Chambers ersetzt Emely de Heus, die nach zwei Jahren in der Serie dort nicht mehr antreten darf.

Chloe Chambers: «Ich freue mich sehr, in der kommenden Saison 2025 für das Red Bull Ford Academy Programm zu fahren. Als amerikanische Fahrerin ist es eine Ehre, mit einem legendären amerikanischen Automobilunternehmen wie Ford zusammenzuarbeiten. Es ist ein Privileg, mit dem Red Bull Ford Academy Programm zusammenzuarbeiten, um die Vertretung von Frauen im Motorsport weiter zu verbessern, und ich bin dankbar für die Unterstützung, meine eigenen Karriereziele im Motorsport zu erreichen.»

Die Amerikanerin weiter: «Ich freue mich darauf, diese Woche an der Ford Mustang Challenge teilzunehmen und mehr Möglichkeiten zu haben, außerhalb meiner Rolle in der F1 Academy Rennen zu fahren. Mein Fokus für den Rest des Jahres liegt weiterhin auf der Leistung mit Haas, aber ich freue mich auf das nächste Kapitel im Jahr 2025 mit dem Red Bull Ford Academy Programm.»

Christian Horner, CEO und Teamchef von Red Bull Racing: «Die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit Ford als Titelsponsor des Red Bull Academy-Programms ist äußerst spannend und festigt ihr Engagement für Frauen im Motorsport. Das gesamte Team freut sich darauf, Chloe in der Red Bull-Familie willkommen zu heißen, wo sie eine Schlüsselrolle in unserer Aufstellung für die F1-Academy-Saison 2025 einnimmt. Die Aufnahme einer amerikanischen Fahrerin, die zuvor mit Ford in Verbindung stand, markiert einen aufregenden Fortschritt in unserer Partnerschaft mit Ford Performance. Red Bull und Ford teilen gemeinsame Werte und sind sich einig darin, jungen und aufstrebenden Talenten im Motorsport mehr Möglichkeiten zu bieten. Wir können es kaum erwarten, Chloe 2025 in den Farben von Red Bull Ford auf der Strecke zu sehen.»