Fernando Alonso: «Das würde mir sehr viel bedeuten»

Fernando Alonso trat 2020 zusammen mit Marc Coma in der Rallye Dakar an und erreichte den 13. Platz

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso konzentriert sich derzeit ganz auf seine Arbeit im GP-Zirkus. Der zweifache Weltmeister träumt aber auch von einem ganz besonderen Erfolg abseits der Königsklasse.

Fernando Alonso ist einer von drei Fahrern im aktuellen Formel-1-Feld, der bereits die WM-Krone erobern konnte. Dem gleichermassen cleveren wie schnellen Spanier gelang der Titel-Triumph gleich zwei Mal in Folge – 2005 und 2006 setzte er sich gegen den Rest des Feldes durch. Insgesamt 32 GP-Siege feierte er in seiner bisherigen Karriere in der Königsklasse.

Erfolge durfte Alonso auch in der Langstrecken-WM bejubeln. Alonso krönte sich in der Saison 2018/2019 zum Weltmeister und fuhr die prestigeträchtigen Siege in Daytona (2019) und beim 24h-Klassiker in Le Mans (2018 und 2019) ein.

Auch beim legendären Indy 500 war der 43-jährige Asturier schon mit von der Partie. 2017 trat er zum ersten Mal dort an, auch 2019 und 2020 versuchte er sich, allerdings mit mässigem Erfolg. Bei der Premiere von 2017 lag er gegen Ende des Rennens in aussichtsreicher Position, als ihn sein Motor im Stich liess. 2019 verpasste er es, sich zu qualifizieren und 2020 sorgten Kupplungsprobleme dafür, dass er sich mit dem 21. Rang begnügen musste.

Nur einmal nahm er bisher bei der Rallye Dakar teil, 2020 stellte er sich der Riesenherausforderung und kam zusammen mit seinem Co-Piloten Marc Coma als Dreizehnter ins Ziel. Ein Sieg bei der anspruchsvollen Wüsten-Hatz steht noch immer auf seiner Wunschliste, wie er bei einem Sponsoren-Event von «Cognizant» verriet.

Zwar konzentriere er sich auf die Eroberung des dritten WM-Titels in der Formel 1, betonte der 106-fache GP-Podeststürmer. Er erklärte aber auch: «Ich denke, die nächste grosse Herausforderung danach wird die Rallye Dakar sein. Wenn ich dieses Rennen gewinnen könnte, wäre das für mich persönlich ein sehr grosser Erfolg. Denn dann hätte ich bewiesen, dass ich Formel-1-, Langstrecken- und Rallye-Rennen gewinnen kann. Das würde mir als Fahrer sehr viel bedeuten.»