Pierre Gasly: Das nächste Alpine-Auto wird «anders»

Alpine-Pilot Pierre Gasly kündigt nach drei Vierteln einer frustrierenden Saison an, dass das Auto fürs kommende Jahr anders sein wird. Und mahnt: «Nächstes Jahr müssen wir einen großen Schritt nach vorne machen.»

In der WM-Wertung ist nur das punktlose Sauber-Team noch weiter hinten als Alpine. In der Fahrer-Wertung ist Pierre Gasly auf einem mauen 15. Platz. Für die Zukunft muss sich einiges ändern. Gasly ruft hohe Ziele aus.

Speziell der Singapur-GP war für den Franzosen frustrierend. Er beklagte sich nach dem Rennen über die Strategie seines Teams, die angeblich seinen Teamkollegen Esteban Ocon bevorteilt hätte, behauptete, er selbst sei «geopfert» worden.

Anders als Ocon, dessen Vertrag bei Alpine nicht verlängert wurde und der zu Haas geht, bleibt Gasly auch im nächsten Jahr bei dem französisch-britischen Team. Dann soll auch in Bezug auf das Auto vieles besser werden, da ist Gasly zuversichtlich.

Gasly: «Das Auto im nächsten Jahr wird ganz anders sein. Wir müssen das Maximale aus dem herausholen, was wir haben.» In Bezug auf das Singapur-Rennen sagte er direkt nach dem GP: «An einem Tag wie heute haben wir wahrscheinlich das Maximale aus einem Auto herausgeholt.»

Kommende Saison muss das Team Fortschritte machen. Gasly: «In diesem Jahr sind es 13 Punkte. Seit Januar haben wir gesagt, dass das Auto völlig aus dem Rennen ist. Wir haben es zeitweise auf Platz 9 oder 10 geschafft.»

Er ruft aus: «Nächstes Jahr müssen wir einen großen Schritt nach vorne machen, nicht einmal im Mittelfeld.»

Gasly: «Das Ziel war es, in die Nähe der Top 3 zu kommen. Wir sind aus dem Mittelfeld herausgetrieben und sind eigentlich zurückgetrieben, also müssen wir nur dafür sorgen, dass wir uns in eine viel bessere Position bringen.»

Von 2024 zu 2025 verändert sich das Reglement allerdings nur minimal, der große Sprung im Regelwerk kommt erst 2026.

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

08. Williams 16

09. Alpine 13

10. Sauber 0