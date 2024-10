F1-Kommission: Kein Rookie-Rennen in diesem Jahr 02.10.2024 - 20:03 Von Vanessa Georgoulas

© Motorsport Images In Abu Dhabi wird es in diesem Jahr doch kein Rookie-Rennen geben

Die Formel-1-Kommission hat in ihrer vierten 2024er-Sitzung beschlossen, dass es in diesem Jahr nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi kein Rookie-Rennen geben wird. Stattdessen soll ein mögliches Konzept für 2025 verfasst w