Renault-Chef Luca de Meo dementiert Verkaufsgerüchte 05.10.2024 - 18:31 Von Agnes Carlier

Flavio Briatore wurde nicht verpflichtet, um das Alpine-Team zu verkaufen, beteuert Luca de Meo

Nun ist definitiv klar, was der frühere Alpine-Teamchef Bruno Famin bereits in Spa angekündigt hat: Das Renault-Team stellt die Entwicklung für die 2026er-Antriebseinheit ein und tritt künftig als Kundenteam an.