Sergio Pérez: Entscheidung nach 3 Sekunden

Seit dem Miami-GP durchläuft Sergio Pérez eine Leistungskrise, deshalb reissen die Gerüchte um einen möglichen Formel-1-Abschied des Mexikaners nicht ab. Er selbst sprach bereits im September darüber.

Die Saison 2024 begann für Sergio Pérez vielversprechend, in den ersten fünf WM-Runden schaffte er es gleich vier Mal aufs Podest: Sowohl beim Saisonauftakt in Bahrain als auch in Saudi-Arabien und Japan wurde er jeweils Zweiter und durfte aufs Treppchen, in China gehörte er als Dritter zur Top-3. Nur in Melbourne musste er sich mit dem fünften Platz begnügen.

Beim sechsten Rennwochenende des Jahres in Miami schaffte der Rennfahrer aus Guadalajara mit 18 frischen WM-Zählern erneut eine starke Punkteausbeute, doch seither läuft es nicht mehr nach Wunsch für den 34-Jährigen, der in der Folge nur noch 41 Punkte holen konnte und mehrmals leer ausging.

Entsprechend viele Gerüchte um ein mögliches Karriere-Ende des Formel-1-Routiniers machten im Fahrerlager der Königsklasse die Runde, doch Pérez dementierte im DAZN-Interview die angeblichen Pläne, seine GP-Karriere nach der laufenden Saison zu beenden.

Er erklärte: «In den vergangenen sechs Monaten ging mir der Gedanke durch den kopf, aber ich brauchte nur drei Sekunden, um mich zu entscheiden. Letztlich wäre das der einfachere Weg, nach so vielen Jahren einfach zu gehen und aufzugeben. Aber das hätte ich mir nie verziehen.»

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0