Leclerc über Lewis Hamilton: «Kenne keine Schwächen»

Charles Leclerc weiss aus seinen ersten Ferrari-Jahren, wie es ist, neben einem mehrfachen Weltmeister bestehen zu müssen. Im nächsten Jahr bekommt er mit Lewis Hamilton einen weiteren Mehrfach-Champion an seine Seite.

Als Charles Leclerc nach nur einem Jahr beim Sauber-Team zu Ferrari wechselte, musste er gleich dem Vergleich mit einem Mehrfach-Weltmeister standhalten. Mit Sebastian Vettel kämpfte ein vierfacher Champion an seiner Seite um WM-Punkte. Und der Monegasse nutzte die Chance, sein Können unter Beweis zu stellen.

Er sicherte sich in Belgien und Monza seine ersten beiden GP-Siege und stand acht weitere Male auf dem Podest. Am Ende hatte er 24 Punkte mehr als der Heppenheimer auf seinem Konto und schaffte es damit, als WM-Vierter direkt vor seinem starken Stallgefährten zu landen.

Im zweiten gemeinsamen Jahr musste sich der Rennfahrer aus Monte Carlo mit zwei Podestplätzen und dem achten WM-Rang begnügen, doch im teaminternen Vergleich behielt er die Nase vorn: Vettel stand in seiner letzten Saison in Rot nur einmal auf dem Treppchen und wurde Gesamtdreizehnter.

Seit 2021 fährt Leclerc an der Seite von Carlos Sainz, der das Team nach der laufenden Saison aber verlassen muss, weil Teamchef Fred Vasseur die Sensationsverpflichtung von Mercedes-Star Lewis Hamilton gelang. Leclerc freut sich auf die Ankunft des siebenfachen Weltmeisters in Maranello, wie er im Gespräch mit «ESPN» und «The Race» beteuert.

«Ich bin wahnsinnig gespannt darauf, zu sehen, was er in seiner Karriere alles richtig gemacht hat, damit er so viele Erfolge feiern konnte. Er hat nur wenige Schwächen – tatsächlich kenne ich keine Schwächen von ihm. Er ist ein unfassbar starker Fahrer, superschnell und sehr konstant», sagt der 26-Jährige über den 105-fachen GP-Sieger.

«Es wird sicherlich sehr interessant werden, von ihm zu lernen und gleichzeitig zu zeigen, was ich im gleichen Auto wie er erreichen kann. Diese beiden Dinge motivieren mich sehr», gesteht Leclerc, der sich über die Einschätzung vieler Experten freut, die ihm zutrauen, es mit Hamilton aufnehmen zu können.

Überbewerten will er das aber nicht. «Das ist natürlich schön zu hören, aber ich denke nicht wirklich über die Erwartungen der anderen nach, sondern fokussiere mich ganz auf meinen Job», stellt der aktuelle WM-Dritte klar.

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0