Fluch-Strafe: Auch Massa unterstütz Max Verstappen

Dass Max Verstappen für die Verwendung eines Kraftausdrucks das Ableisten von Sozialstunden aufgebrummt bekommen hat, findet nicht nur der dreifache Formel-1-Champion selbst übertrieben.

Es geschah am Donnerstag vor dem Rennen in Singapur. Max Verstappen sass in der offiziellen FIA-Pressekonferenz und verwendete einen Kraftausdruck, den er allerdings nicht auf eine Person, sondern auf ein Auto bezog. Die Wortwahl des Niederländers blieb nicht ohne Folgen: Die Regelhüter brummten ihm dafür eine Strafe auf, konkret muss der Red Bull Racing-Star Sozialstunden leisten.

Die Empörung über die Strafe war gross, sowohl Gegner des WM-Leaders als auch Teamchefs und Experten kritisierten das Vorgehen der Rennkommissare. Auch Felipe Massa fand im Gespräch mit «RacingNews365.com» klare Worte, als er darauf angesprochen wurde: «Im Leben und im Sport gibt es eine Grenze bei dem, was du in irgendeiner Situation sagen kannst. Aber diese hat Max nicht überschritten.»

«Wenn auf der Strecke gekämpft wird, dann werden auch Kraftausdrücke verwendet. Das gehört doch zum Sport dazu, denn der Druck ist gross, wenn etwas im Rennen passiert. Im Fussball würde man wohl auch nicht die perfekte Wortwahl hören, wenn ein Mikrofon offenbaren würde, was bei einem Foul gesagt wird», argumentierte der 43-jährige Brasilianer.

«Was jetzt passiert, geht zu weit. Der Sport muss weiterhin die lustigen und verrückten Dinge erlauben, die bei den Kämpfen auf der Strecke passieren. Was Max aufgebrummt wurde, war nicht nett», betonte der elffache GP-Sieger.

WM-Stand (nach 18 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 331 Punkte

02. Norris 279

03. Leclerc 245

04. Piastri 237

05. Sainz 190

06. Hamilton 174

07. Russell 155

08. Pérez 144

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 24

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Ricciardo 12

15. Gasly 8

16. Oliver Bearman (GB) 7

17. Magnussen 6

18. Ocon 5

19. Colapinto 4

20. Zhou 0

21. Sargeant (USA) 0

22. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 516 Punkte

02. Red Bull Racing 475

03. Ferrari 441

04. Mercedes 329

05. Aston Martin 86

06. Racing Bulls 34

07. Haas 31

09. Williams 16

08. Alpine 13

10. Sauber 0