Fernando Alonso: «Letzte Saison war ein Weckruf»

Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso erklärt, warum die vergangene Saison seiner Meinung nach für die jüngere Generation ein Weckruf gewesen ist, und warum er sich als Bindeglied zwischen zwei Formel-1-Generationen sieht.

Mit 43 Jahren noch immer voll dabei. Fernando Alonso ist ein Urgestein des Rennsports – und kann trotzdem noch nicht genug bekommen. Der Aston-Martin-Pilot sieht sich selbst als Verbindung zwischen zwei Rennfahrergenerationen.

Der Spanier: «Absolut. In meinen ersten beiden Saisons in der Formel 1 bin ich mit Jos Verstappen gefahren und jetzt fahre ich mit Max.»

Der zweimalige Weltmeister: «Ich glaube, die jüngere Generation hat mich als alt angesehen, weil ihre Eltern über meine Weltmeisterschaften, meine Siege mit Renault, McLaren und Ferrari und solche Dinge gesprochen haben. Und wenn man 12, 13 Jahre alt ist, denkt man sich: Ok, ok, ja, ich will nichts über diese Dinge hören, die Gegenwart ist anders, es sind andere Fahrer, die jetzt gewinnen. Du lebst in der Vergangenheit.»

Aber Fernando Alonso ist immer noch da. Mit 43 Jahren hat er weiter den Ehrgeiz, sich möglichst weit nach vorne zu arbeiten und so viel wie möglich aus dem Auto rauszuholen. Seinen Vertrag bei Aston Martin hat er bis 2026 verabredet. Dann wird er 45 Jahre alt sein.

Alonso: «Letztes Jahr war ein Weckruf für diese jüngere Generation. Plötzlich hieß es: Wow, dieser Fernando Alonso ist immer noch da, immer noch konkurrenzfähig, und ich möchte ihn unterstützen. Was meine Eltern über ihn gesagt haben, muss wahr sein.»

Was Alonsos Meinung nach auch dazu beigetragen hat, den Sport in die nächste Generation zu tragen: Erfolge und Netflix.

Alonso: «Die gute Saison, die wir letztes Jahr hatten, mit all den Podiumsplätzen, war, als hätten wir eine neue Generation von Fans erschlossen. Wir haben eine jüngere Generation angesprochen – neue Fans und Fans, die durch Netflix' Drive to Survive auf den Sport aufmerksam geworden sind.»

Der Spanier beobachtet die Entwicklung der Fangemeinde seines Sports: «Jetzt sehe ich eine echte Mischung aus Generationen – Generationen, die 20 Jahre auseinanderliegen – die mich unterstützen und sich für die Formel 1 interessieren: Ich sehe sie auf den Flughäfen, auf den Straßen, an der Rennstrecke, in meinem Museum. Es ist in jeder Sportart sehr schwierig, einen Athleten zu finden, der diese Verbindung zu zwei sehr unterschiedlichen Generationen von Fans hat.»

Er erklärt: «Es gibt Menschen, die mich in den 2000er Jahren verfolgt haben, die gesehen haben, wie ich diese Weltmeisterschaften gewonnen habe, und jetzt sehen ihre Kinder, ihre Söhne, ihre Töchter auch die Formel 1 und unterstützen mich – sie sehen sich die Rennen mit ihren Eltern an. Es ist unglaublich, dass ich diese Verbindung, diese Verbindung zwischen ihnen in Bezug auf ihre Leidenschaft für den Sport bin. Es ist eine wunderbare Geschichte, den Kreis zu schließen.»

Und wie lange geht es noch weiter für den Spanier? Alonso: «Ich würde meinen Namen gerne noch ein bisschen länger im Sport in Erinnerung halten als die meisten anderen, aber ich weiß, dass das extrem schwierig sein wird, weil wir in der Gegenwart leben, nicht in der Vergangenheit. Die Dinge entwickeln sich weiter. Das ist einfach der Lauf der Dinge.»