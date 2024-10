USA-GP Austin im TV: König Verstappen, Bettler Norris

Zum vierten Mal 2024 (nach Shanghai, Miami und Spielberg) wird im Sprint-Format gefahren, auf dem Circuit of the Americas bei Austin (Texas). Verstappen ist der Sprint-König, Norris ist ohne Sprint-Sieg.

Das letzte Viertel der Formel-1-WM 2024 beginnt mit drei Rennen innerhalb von drei Wochen: Austin (USA), Mexiko-Stadt, Interlagos (Brasilien). In Texas und in Sao Paulo wird nach dem Sprint-Format gefahren.

Die derzeit erfolgreichsten Formel-1-Fahrer – Max Verstappen und Lando Norris – haben da ganz unterschiedlich abgeschnitten. Der dreifache Formel-1-Weltmeister Verstappen hat die vergangenen fünf Sprints gewonnen; insgesamt siegte Max in 15 Sprints zehn Mal.

Ganz anders die Bilanz von Verstappen-Jäger und Singapur-Sieger Lando Norris: Sprint-Poles in Interlagos 2023 und Shanghai 2024, aber der McLaren-Fahrer konnte noch nie einen Sprint für sich entscheiden.

Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 – Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing



Alle Sprint-Sieger

Silverstone 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 – Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Shanghai 2024 ¬– Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing



SPEEDWEEK.com hat für Sie die Übersicht zusammengestellt, wo sie den Grossen Preis der USA am Wochenende bei ServusTV, Sky, SRF und im ORF schauen können.





US-GP in Austin im TV

Freitag, 18. Oktober

06.00 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Jost Capito)

10.00 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos

11.15 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

11.30 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Jost Capito)

13.30 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

13.45 Sky Sport F1 – Sprint 2024 in Miami

14.45 Sky Sport F1 – Rivalry: Vettel vs. Hamilton

15.55 Sky Sport F1 – Rennen 2023 in Austin

18.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

19.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Erstes Training

19.30 Erstes Training

21.00 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

21.15 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

21.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

22.15 ServusTV – Wiederholung Erstes Training

22.30 Sky Sport F1 – Rennen Kompakt Singapur

23.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Singapur

23.15 ServusTV – Vorberichte Sprint Qualifying

23.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

23.25 SRFzwei – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

23.30 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

23.30 Sprint Qualifying



Samstag, 19. Oktober

00.15 ServusTV – Analyse Sprint Qualifying

06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

10.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

11.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Training

12.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

15.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

16.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Singapur

16.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

18.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint

20.00 Sprint

21.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

21.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

23.00 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos

23.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

23.30 SRFzwei – Wiederholung Sprint

23.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

23.55 SRFzwei – Beginn Übertragung Qualifying

00.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

00.00 Qualifying



Sonntag, 20. Oktober

01.00 ServusTV – Analyse Qualifying

01.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

06.00 Sky Sport F1 – Rennen Singapur

08.00 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos

10.10 Sky Sport F1 – Max Verstappen: The DNA of a Champion

11.20 Sky Sport F1 – Lewis Hamilton - The Lie Detector Test

12.30 Sky Sport F1 – Sprint Kompakt

12.45 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

13.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

14.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

15.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

17.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

18.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

18.10 ServusTV – Vorberichte Rennen

19.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

20.15 ServusTV – Vorbericht Rennen

20.20 SRFzwei – Beginn Übertragung Rennen

20.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

21.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

21.00 Grosser Preis der USA (56 Runden)

22.40 ServusTV – Analyse Rennen

22.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

23.55 ORF1 – F1 Motorhome

00.55 ORF1 – Wiederholung Rennen