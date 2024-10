Carlos Sainz ist überzeugt: Mehr war nicht möglich

Carlos Sainz schaffte im Sprint-Qualifying auf dem Circuit of the Americas die fünftschnellste Rundenzeit

Ferrari-Star Carlos Sainz musste sich im Sprint-Qualifying in Austin mit der fünftschnellsten Runde begnügen. Der Spanier sprach nach der Zeitenjagd über die Schwächen, mit denen er zu kämpfen hat.

Im ersten Training auf dem Circuit of the Americas war Carlos Sainz noch der Schnellste. Der Ferrari-Pilot, der nach der laufenden Saison zum Williams-Team wechseln wird, durfte sich entsprechend viel vom anschliessenden Sprint-Qualifying erhoffen. Doch am Ende musste er sich mit der fünftschnellsten Zeit begnügen, knapp zweieinhalb Zehntel fehlten ihm auf die Pole-Zeit von Max Verstappen.

Sainz fasste nach der Zeitenjagd in Texas zusammen: «Auf den mittelharten-Reifen hatte ich im zweiten Quali-Segment eine wirklich gute Runde gedreht, doch als ich dann die weichen Reifen aufzog, fehlte die Performance, vor allem im Vergleich zu Mercedes und Verstappen.»

«Sie sind auf einer Runde wohl ein, zwei Zehntel schneller als wir, wenn man bedenkt, dass George Russell mit einer sehr guten Runde zwei Zehntel schneller blieb und Lewis Hamilton mit einer sehr bescheidenen Runde noch auf dem siebten Platz landete», rechnete der Spanier vor, der zugab: «Unsere Plätze entsprechen in etwa unserer Performance hier.»

«Das Renntempo ist dann eine ganz andere Geschichte», ist der 30-Jährige aus Madrid überzeugt. «Und wir werden sehen, ob wir weiter nach vorne kommen können. Ich denke, auf den weichen Reifen ist noch Luft nach oben, wenn man sich anschaut, dass wir auf den mittelharten Reifen die Schnellsten waren.» Und mit Blick aufs Rennen fügte er an: «Ich denke, was das Rennen angeht, sind wir in einer guten Position.»

Sprint-Qualifying, USA

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32,833 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:32,845

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:33,059

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:33,083

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:33,089

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:33,183

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:33,378

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:33,398

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:33,802

10. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:34,406

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,244

12. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:34,363

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,421

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, ohne Zeit

15. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, ohne Zeit

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,881

17. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,917

18. Alex Albon (T), Williams, 1:35,054

19. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:35,148

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:36,472





Auf Pole für den Sprint

Silverstone 2021 – Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 – Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 – Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 – Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Katar 2023 – Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 – Lando Norris (GB), McLaren

Shanghai 2024 ¬– Lando Norris (GB), McLaren

Miami 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Austin 2024 – Max Verstappen (NL), Red Bull Racing