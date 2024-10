USA-GP-Sieger Charles Leclerc: Danke, Lando und Max

​Mit einer makellosen Leistung hat Charles Leclerc den Sieg beim Traditions-GP der USA auf dem Circuit of the Americas (COTA) erobert. Der Ferrari-Pilot ist überglücklich: «Besser geht das nicht.»

Sieg für Charles Leclerc beim Grand Prix der USA, achter Formel-1-Triumph für den 27-jährigen Monegassen (gleich viele wie Jacky Ickx, Denny Hulme und Daniel Ricciardo), sein dritter in dieser Saison (nach Monte Carlo und Monza), sein erster auf dem Circuit of the Americas (COTA) bei Austin, es ist sein 40. Podestplatz in der Königsklasse.

Für seinen Rennstall Ferrari ist dies der 247 GP-Sieg, der vierte 2024 (Sainz gewann in Australien), der zweite in Austin nach Kimi Räikkönen 2018, der erste Doppelsieg der Roten in den USA seit Indianapolis, damals mit Michael Schumacher vor Felipe Massa.

Charles Leclerc kreuzte nach einer fehlerfreien Fahrt die Ziellinie 8,5 Sekunden vor seinem Stallgefährten, er hat sich selber zum 27. Geburtstag das schönste Geschenk gemacht: «Ich bin so stolz auf meine Mannschaft, endlich macht sich die ganze Arbeit bezahlt.»

«Es war nicht das einfachste Wochenende für mich, ich hatte zu Beginn Mühe mit der Fahrzeugbalance, aber schon im Sprint merkte ich, dass es besser läuft, und im Grand Prix war alles wirklich fabelhaft – Start, Rennstrategie, Boxenstopp, Reifen-Management, einfach alles.»



«Ich ahnte, dass es hier im Rennen gut laufen könnte nach dem Sprint, aber mein grosses Fragezeichen war der Speed der Gegner. Ich dachte, dass wir mehr Gegenwehr erhalten würden.»



«Der Start lief wie erträumt: Da kabbelten sich Max und Lando, und ich sagte Dankeschön und ging vorbei. Das war natürlich eine Einladung, die ich gerne angenommen habe. Danach konnte ich mich als Leader ganz auf meine Arbeit konzentrieren.»



«Ich kann allen im Team gar nicht genug danken für ihre tolle Arbeit. Es ist ihnen zu danken, dass Carlos und ich hier ein so gutes Auto fahren durften. Die ganze Arbeit macht sich jetzt bezahlt – grazie, grazie, grazie. In dieser Form können wir sogar gegen McLaren noch ein Wörtchen um den Konstrukteurs-Pokal mitreden.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0