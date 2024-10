Fernando Alonso: Seine Bilanz zum 400. GP-Wochenende

​Aston Martin-Star Fernando Alonso feiert in Mexiko sein 400. GP-Wochenende. Der zweifache Formel-1-Champion blickt auf 25 Jahren Spitzenmotorsport zurück und sagt, was ihn jung hält.

Formel-1-Rennfahrer spielen die Bedeutung von Meilensteinen gerne herunter, die sich setzen, aber Fernando Alonso gibt zum 400. GP-Wochenende zu: «Es ist schön, so etwas zu erreichen. Natürlich sind Meisterschaften und Rennsiege das Wichtigste für uns Fahrer, aber gleichzeitig zeigt diese Zahl auch meine Liebe zum Sport und die Disziplin, die ich über 20 Jahre lang auf einem sehr hohen Niveau aufbringen musste.»

«In dieser Zeit habe ich das erreichen dürfen, wovon jeder Rennfahrer träumt: Formel-1-Weltmeister zu werden. Und ich habe einige unglaubliche Erfahrungen gemacht, indem ich auf den besten Rennstrecken gegen einige der besten Fahrer der Welt angetreten bin.»

Fernando schmunzelt: «Ich glaube nicht, dass ich noch 400 weitere Rennen fahren werde, aber ich hoffe, dass ich in den nächsten Jahren noch mindestens 40 oder 50 weitere Rennen bestreiten kann.»

Was ist das Geheimnis des scheinbar ewig jungen Alonso? Fernando antwortet: «Ich denke, die moderne Formel 1 ist für den Körper schonender als die Autos in früheren Epochen, und das erlaubt es, länger zu fahren.»



«Natürlich ist das Rennfahren immer noch eine grosse körperliche Herausforderung, aber die Technik in der Formel 1 hat sich verändert, so dass die Autos etwas benutzerfreundlicher zu den Fahrern sind. Sitzkomfort, Sicherheitsausrüstung, Helme – alles hat sich weiterentwickelt.»



«Heute gehen die Autos mit vollem Tank ins Rennen, und wir müssen während des Rennens Reifen und Energie sparen, so dass wir nicht über längere Zeit die volle Leistung der Autos abrufen können.»



«Die einzige körperlich wirklich anstrengende Zeit des Wochenendes ist normalerweise das Qualifying, und das ist sehr kurz, so dass ich kein Problem habe, mit den Youngstern in Sachen Kondition mitzuhalten.»



Woher kommt dieses scheinbar unauslöschbare innere Feuer? Fernando weiter: «Nun, ich liebe die Formel 1 und den Rennsport so sehr wie eh und je. Ich liebe es, an Wettkämpfen teilzunehmen und jeden Tag das Beste aus mir herauszuholen. Ich bin immer auf der Suche nach dem einen Prozent mehr, um mich weiter zu verbessern.»



«Es gibt noch viel, was ich in diesem Sport erreichen möchte, und das Projekt, das wir hier bei Aston Martin haben, ist aufregend. 2026 steht eine neue Ära des Reglements an, und das bietet neue Möglichkeiten mit Partnern wie Aramco und Honda und Leuten wie Adrian Newey.»



Was sind die wichtigsten Dinge, die der Asturier gelernt hat, seit er in den Sport eingestiegen ist? «Man lernt, sich mit den verschiedenen Ergebnissen im Laufe der Jahre weder zu sehr zu freuen noch zu sehr zu ärgern und unabhängig vom Ergebnis schnell nach dem letzten Rennen weiterzumachen; es gibt immer eine neue Aufgabe. Dieser Sport ist so schnelllebig, dass man kaum Zeit hat, zwischendurch urückzublicken.»



«Es ist auch entscheidend, ein grossartiges Team um sich herum zu haben, denn die Formel 1 ist nicht nur ein Einzelsport, sondern auch ein Mannschaftssport, und ohne dieses Team hätte ich in all den Jahren nicht den Erfolg erzielen können, den ich habe.»



Alonso freut sich, dass die runde Zahl ausgerechnet auf das Rennen im Autódromo Hermanos Rodríguez fällt. «Ich geniesse es immer, in Mexiko Rennen zu fahren. Die Fans sind hier so leidenschaftlich und sorgen für eine unglaubliche Atmosphäre – und viele tragen Aston Martin Racing Green. Dies ist eine historische Strecke, und der Stadionabschnitt Foro Sol am Ende der Runde ist einer der kultigsten Orte, an denen man mit einem F1-Auto fahren kann.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0