Franco Colapinto über die verlorene schnellste Runde

Franco Colapinto grüßt Fans in Austin. An der Strecke in Texas waren einige Argentinier

Williams-Pilot Franco Colapinto holte in Austin erst die schnellste Rennrunde – bis Esteban Ocon sie ihm wegnahm und niemand den Extra-Punkt bekam. Der Argentinier scherzte anschließend über Umweltverschmutzung.

Franco Colapinto beeindruckte sein Williams- Team weiter, indem er sich in Austin von Startplatz 15 auf den 10. Platz verbesserte und einen wichtigen Punkt holte, nachdem er einen langen ersten Stint auf den harten Reifen gefahren war.

Eine Zeit lang hielt er sogar den Bonuspunkt für die schnellste Runde, den er unter normalen Rennbedingungen erzielt hatte, bevor Alpine Esteban Ocon in den letzten Runden neue Reifen aufzog, um dem Williams-Fahrer diesen Punkt abzunehmen. Weil Ocon außerhalb der Top-10 war, bekam niemand den Extra-Punkt. Aber der Alpine-Pilot konnte Williams im Kampf um die Konstrukteurs-Wertung einen Zähler abnehmen.

In einem TV-Interview mit ESPN sagte Colapinto: «Ich hatte bis fast kurz vor Schluss die schnellste Rennrunde, bis der Franzose sie mir weggenommen hat. Wie schade.» Und scherzte: «Die soll er mir mal zurückgeben. Warum wechselt man dann auch noch die Reifen und verschwendet Gummi. Rette doch lieber den Planeten, hier wird sinnlos Kunststoff verschwendet.»

Colapinto später in einer Medienrunde: «Sie mussten nur einen neuen Satz Reifen mit wenig Kraftstoff einsetzen, um zu versuchen, uns den Punkt abzunehmen. Ich glaube, sie waren uns in Sachen Tempo nicht annähernd so schnell.»

Der Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde ging Colapinto durch die Lappen, aber dennoch war es ein gutes Wochenende für den Argentinier, der im zweiten Sprint-Qualifying sogar auf dem achten Platz lag, sich dann aber im Q3 einen Dreher leistete und im Sprint selbst nur auf den 12. Platz kam.

Colapinto: «Es war ein sehr harter Samstag für uns. Wir wussten, dass wir die Geschwindigkeit im Auto hatten, um stark zu sein und ein gutes Rennen zu fahren.» Und: «Es war toll zu sehen, wie wir uns im Rennen zurückgekämpft haben und nach einem sehr schwierigen Tag stärker zurückgekommen sind. Es war ein harter Samstag für das Team, aber sie haben den Punkt vom Sonntag verdient und hart dafür gearbeitet.»

Colapinto freut sich darauf, an diesem Wochenende in Mexiko zum ersten Mal vor einem spanischsprachigen Publikum zu fahren.

Der Argentinier: «Das wird großartig. Natürlich haben sie dort Checo (Sergio Perez, Anm.), aber ich weiß, dass es auch Argentinier geben wird. Am Wochenende in Austin war es verrückt. Als wir auf den Truck umgestiegen sind und die Fahrerparade gefahren sind, fragten alle: ‘Wie kann es sein, dass so viele Argentinier hier sind? Was ist los? Und sie riefen: 'Franco, Franco!'. Es war sehr beeindruckend, sehr schön anzusehen. James (Teamchef Vowles, Anm.) ist ein bisschen besorgt. Er sagt: 'Pass auf dich auf, pass auf dich auf.' Es sind einfach viele Dinge, und man fährt Rennen, und man steht unter großem Druck. Ich werde versuchen, den Fans zu zeigen, wie sehr ich mich freue, dabei zu sein, und ich werde natürlich mein erstes Rennen in Brasilien genießen, aber auch das in Mexiko an diesem Wochenende.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher

WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0