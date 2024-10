Liam Lawson (Racing Bulls): Ratschlag von Ricciardo

Liam Lawson bei seinem Debütrennen in Texas

In Austin saß diese Saison erstmals Ricciardo-Ersatz Liam Lawson im Boliden der Racing Bulls, fuhr stark in die Punkte. Der Neuseeländer verriet, wie das Verhältnis zwischen beiden zuletzt gewesen ist.

Ein erfolgreiches Debüt für Liam Lawson!

Der Racing Bulls-Pilot aus Neuseeland fuhr in Austin/Texas beim GP der USA sein erstes Formel-1-Rennen als Stammfahrer. Er ersetzte Daniel Ricciardo bei dem Team aus Faenza – und holte direkt zwei Punkte mit Platz 9. Von seinem Vorgänger Ricciardo bekam Lawson gute Wünsche mit auf den Weg.

Lawson verriet im Rahmen des Austin-Wochenendes über sein Verhältnis zu Ricciardo: «In den letzten zwölf Monaten war er nie jemand, mit dem ich mich wirklich direkt in einem Wettbewerb gefühlt habe. Wir haben jedes Wochenende miteinander gesprochen. Um ehrlich zu sein, habe ich auch an den Wochenenden viel Zeit mit ihm verbracht und Dinge durchgesprochen.»

Nach dem Singapur-Wochenende war dann aber offiziell, was sich schon in den Tagen zuvor abgezeichnet hatte: Daniel Ricciardo wird die Saison bei den Racing Bulls nicht beenden. Liam Lawson ersetzt ihn. Das Verhältnis zwischen den beiden Fahrern hat die Personalentscheidung aber laut Lawson nicht belastet. Ricciardo hat Lawson sogar Ratschläge mit auf den Weg gegeben.

Der Neuseeländer: «Er war immer offen für Ratschläge und bei allen Rennwochenenden, die vor Singapur stattfanden. Rund um das Singapur-Wochenende hat er auch sehr deutlich gemacht, dass es da nichts direkt gegen mich gibt. Und tatsächlich hat er gesagt, als ich am Ende des Wochenendes ging und mit ihm sprach: Viel Glück bei allem, du hast nur eine Chance in der Formel 1, also mach das Beste daraus. Und er hat mir alles Gute gewünscht. Ich habe großen Respekt vor ihm.»

Aus seiner Premiere in Austin hat Lawson auf jeden Fall schon mal das Beste gemacht und den Rat von Ricciardo beherzigt…

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher

WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0