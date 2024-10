Heim-GP: Checo Pérez will Mexiko zum Strahlen bringen

Ein besonderes Rennwochenende steht für Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez bevor: sein Heim-Rennen in Mexiko-Stadt. Der Mexikaner sagt emotional: «Das Wochenende in Mexiko ist für mich das größte der Saison.»

Heimspiel für Sergio «Checo» Pérez!

Für Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez ist der Mexiko-GP sein Heim-Rennen. Von den Fans an der Strecke wird der Lokalheld jedes Jahr frenetisch gefeiert.

Der Red Bull Racing-Pilot freut sich natürlich ganz besonders auf das anstehende Rennen: «Das Wochenende in Mexiko ist für mich das größte der Saison und jedes Jahr scheint es größer zu werden. Selbst in Austin habe ich mich wie zu Hause gefühlt, also denke ich, dass diese Woche ein bisschen verrückt werden könnte!»

Der 276-fache GP-Pilot genießt Star-Status in seinem Heimatland, hat 7,3 Mio. Follower auf Instagram.

Pérez sagt aber: «Das Wichtigste ist, die Geräusche abseits der Strecke auszublenden und sich auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren. Letztendlich wäre es für mich etwas Besonderes, meinen Fans und meinem Land zu Hause einen weiteren Podiumsplatz zu bescheren.»

Im Vorjahr endete der Mexiko-GP unglücklich für Pérez: Nach einem Crash mit Charles Leclerc war das Rennen für ihn direkt nach dem Start vorbei.

Mit Blick aufs diesjährige Rennen sagt Pérez: «Das Auto hat sich am Wochenende in den USA ein wenig in die richtige Richtung entwickelt, aber es gibt noch viel, was wir verstehen müssen. Ich hatte ein wenig Probleme mit der Balance und wir müssen diese Probleme ausbügeln, um auf einer ganz anderen Strecke in Mexiko-Stadt wettbewerbsfähig zu sein.»

Die Zielsetzung für sein Heim-GP-Wochenende: «Ich werde alles tun, was ich kann, damit mein Land am Sonntagabend strahlen kann.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher

WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0