Mercedes in Mexiko: Update-Paket und Kimi Antonelli 23.10.2024 - 13:53 Von Silja Rulle

© Sutton Kimi Antonelli mit Mercedes-Teamchef Toto Wolff

Nach Platz 6 und einem Ausfall will Mercedes in Mexiko ein besseres Wochenende erwischen als in Austin. Eine neue Ausfahrt für das Update-Paket – und für Kimi Antonelli, der im ersten Training Lewis Hamilton ersetzt.