Mexiko-GP im TV: Einzigartige Herausforderung

​Die Formel 1 kehrt ins Autódromo Hermanos Rodríguez von Mexiko-Stadt zurück. Die Traditionsstrecke stellt Ingenieure und Rennfahrer vor ganz besondere Herausforderungen – wegen der Lage der Stadt.

Am kommenden Wochenende gehen die GP-Stars auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez an den Start, und die mexikanische Rennstrecke stellt die Fahrer und Ingenieure gleichermassen vor eine besondere Herausforderung. Denn die extreme Höhenlage des GP-Rundkurses wirkt sich nicht nur auf die Power der Motoren, sondern auch auf den Abtrieb aus.

Abtrieb ist zweifellos der wichtigste Faktor für die Performance eines Autos, denn je stärker das Auto auf den Boden gedrückt werden kann, desto schneller kommt es um die Kurven und desto besser fällt das Fahrverhalten aus.

Wenn sich der Anpressdruck ändert, kann der Fahrer das im Auto spüren. Ein geringerer Anpressdruck führt dazu, dass das Auto mehr rutscht, das Heck ist weniger stabil, aber man hat weniger Luftwiderstand auf den Geraden. Bei höherem Anpressdruck liegt das Auto viel fester auf dem Boden, aber auf den Geraden kann es sich anfühlen, als hätte man einen Fallschirm am Heck.

Ein Ort wie Mexiko liegt mit 2240 Meter über Meer sehr hoch, so dass die Luftdichte gering ist, was bedeutet, dass weniger Luftpartikel das Auto auf den Boden drücken. In Mexiko kann man also mit maximalem Abtrieb fahren, wie etwa in Monaco oder Budapest. Aber der Flügel erzeugt einen ähnlichen Abtriebswert wie in Monza und man misst die höchsten Top-Geschwindigkeiten der Saison.



Das Auto verhält sich daher in Mexiko etwas anders, und die Fahrer spüren dies im Cockpit. Auch für die Fahrzeugkühlung ist es eine Herausforderung, da weniger Luft durch die Kühler und Kühlluftöffnungen strömt, um die Temperaturen wichtiger Systeme wie der Antriebseinheit und der Bremsen zu senken. Daher wird in Mexiko in der Regel zusätzliche Kühlung eingesetzt.



Ein weiterer wichtiger Einfluss auf die aerodynamische Performance des Autos ist das Wetter, insbesondere der Wind. Die Aerodynamik ist sehr empfindlich, so dass sich Änderungen der Windrichtung oder -geschwindigkeit auf das Fahrverhalten eines Autos auswirken können.



Wenn man mit Gegenwind in eine Kurve fährt, nähert man sich der Kurve langsamer, hat aber mehr Abtrieb, da der Wind das Auto stärker auf den Boden drückt, dadurch kann man schneller durch die Kurve fahren.



Umgekehrt fährt man bei Rückenwind schneller auf die Kurve zu, hat aber weniger Abtrieb, so dass sich das Auto leichter anfühlt, da weniger Wind vorhanden ist, der das Auto nach unten drückt.





Grosser Preis von Mexiko im TV

Freitag, 25. Oktober

06.00 Sky Sport F1 – Legends of F1 - Sir Frank Williams

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen Austin

09.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Austin

14.00 Sky Sport F1 – Rennen 2021 in Mexiko City

16.00 Sky Sport F1 – Rennen 2022 in Mexiko City

18.00 Sky Sport F1 – Rennen 2023 in Mexiko City

20.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

20.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Erstes Freies Training

20.15 ORF1 – Beginn Übertragung Erstes Freies Training

20.30 Erstes Freies Training

22.00 Sky Sport F1 – DiscoveRED - Scuderia Ferrari

22.15 Sky Sport F1 – DiscoveRED - Scuderia Ferrari

22.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

23.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA

23.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Zweites Freies Training

23.55 ORF1 – Beginn Übertragung Zweites Freies Training

00.00 Zweites Freies Training



Samstag, 26. Oktober

02.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

03.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

05.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

08.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

10.00 Sky Sport F1 – Rennen 2023 in Mexiko City

12.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

13.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

15.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Austin

16.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

17.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

19.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Drittes Freies Training

19.30 Drittes Freies Training

21.00 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

21.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

21.30 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos

21.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA

22.00 Sky Sport F1 – 25 Jahre Formel 1 bei Sky

22.15 ORF1 – Highlights Drittes Freies Training

22.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

22.50 ORF1 – F1 News

22.55 ORF1 – Beginn Übertragung Qualifying

23.00 Qualifying (bei uns im Ticker)

23.15 SRF zwei – Beginn Übertragung Qualifying



Sonntag, 27. Oktober

00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Qualifying

01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Drittes Freies Training

02.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

03.00 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Ralf Schumacher)

04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Drittes Freies Training

05.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Drittes Freies Training

08.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

10.00 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

10.15 Sky Sport F1 – Rennen 1986 in Mexiko City

11.00 Sky Sport F1 – Rennen 2021 in Mexiko City

13.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Drittes Freies Training

14.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

16.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen in Austin

18.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

19.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

19.45 ORF1 – F1 News

20.20 SRF zwei – Beginn Übertragung Rennen

20.25 ORF1 – Beginn Übertragung Rennen

20.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

21.00 Grosser Preis von Mexiko (71 Runden, bei uns im Ticker)

22.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

23.05 ORF1 – F1 Motorhome

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen



Montag, 28. Oktober

00.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

00.15 ServusTV – Re-Live Rennen

03.50 ORF1 – Wiederholung Rennen





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0