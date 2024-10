Max über Mex: Verstappen mit starker Mexiko-Bilanz

​Am GP-Wochenende der USA bei Austin (Texas) hat Max Verstappen gespürt: Es geht etwas vorwärts bei Red Bull Racing. In Mexiko möchte er seine starke Zwischenbilanz festigen.

Endlich ein Lichtblick für Max Verstappen: In Texas hat der dreifache Formel-1-Weltmeister aus der Negativ-Spirale gegen seinen WM-Widersacher Lando Norris ausbrechen können – nach vier GP-Wochenenden mit ständigen Punktverlusten hat er mit einem starken Sprint (Sieg) und viel Kampgeist im Grand Prix (Rang 3) den Vorsprung auf McLaren-Fahrer Lando Norris wieder ausbauen können.

Max ist in Mex immer gut fürs Max: In Mexiko hat Max Verstappen in den vergangenen sechs Rennen eine fast makellose Bilanz herausgefahren, mit fünf Siegen.

Zur Ausgabe 2024 sagt der 27-jährige Niederländer: «Mexiko ist stets ein fabelhaftes Rennen in einzigartiger Atmosphäre. Dies ist das Heimrennen von Checo Pérez, und auf den Tribünen ist der Teufel los.»



«Die Höhenlage der Rennstrecke macht die Abstimmung des Autos knifflig. Aber wir konnten in der Vergangenheit einige Male glänzen, und ich fahre auf dieser Traditionsbahn gerne.»



«Wir haben in Austin einige ermutigende Ansätze gesehen, auch wenn es im Grand Prix nicht zum Sieg gereicht hat. Ich weiss, wie hart das ganze Team daran arbeitet, den Wagen konkurrenzfähiger zu machen. Der Sieg im Sprint war ein Motivations-Turbo für alle. Mit diesem Schwung wollen wir in Mexiko-Stadt weitermachen.»





Max Verstappen in Mexiko

2015 mit Toro Rosso: Startplatz 8, 9. Platz im Rennen

2016 mit Red Bull Racing: 3./4. (Fünfsekundenstrafe)

2017 mit Red Bull Racing: 2./1.

2018 mit Red Bull Racing: 2./1.

2019 mit Red Bull Racing: 4./6.

2021 mit Red Bull Racing: 3./1.

2022 mit Red Bull Racing: 1./1.

2023 mit Red Bull Racing: 3./1.





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0