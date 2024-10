Nico Hülkenberg (Haas): «Wir haben das in der Hand» 24.10.2024 - 21:51 Von Mathias Brunner

© Honda Haas beim Mexiko-GP 2023

​Der Deutsche Nico Hülkenberg ist beflügelt durch eine starke Vorstellung in Texas nach Mexiko geflogen: In den USA ist der Emmericher Achter geworden, in Mexiko-Stadt will er nachlegen.