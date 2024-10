Christian Horner über Max Verstappen: Form erhofft

​Endlich konnte Max Verstappen wieder zeigen, was in ihm steckt: Sieg im USA-Sprint, weit ausgefahrene Ellenbogen im GP gegen Lando Norris. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner schätzt die Lage ein.

Christian Horner gibt zu: Es war für sein Formel 1-Team Red Bull Racing ganz wichtig, mit einer starken Leistung am US-GP-Wochenende dem Rivalen McLaren die Stirn zu bieten.

Unterstützt durch jüngste Verbesserungen am RB20-Rennwagen gewann Max Verstappen das Sprintrennen am Samstag und wurde dann im Grand Prix hinter den beiden Ferrari Dritter.

Max blieb erstmals seit der F1-Sommerpause vor seinem Rivalen Lando Norris und baute seinen Vorsprung auf den McLaren-Piloten um fünf Punkte aus.

RBR-Teamchef Horner: «Der Grund für das ermutigende Ergebnis ist eine Kombination verschiedener Faktoren. Das Team hat sehr hart gearbeitet, und wir haben in Texas definitiv an Leistungsfähigkeit zugelegt. Doch es gibt noch mehr zu verstehen und mehr Feinarbeit zu machen.»



«Aber Fakt ist, dass wir nach Singapur einen Umschwung erlebt haben. Wir haben unseren nächsten Konkurrenten in der Fahrerwertung an diesem Wochenende um weitere fünf Punkte distanziert. Vor dem Hintergrund unserer Darbietung in Singapur schien das fast nicht möglich zu sein.»



«Es ist das erste Mal seit Belgien Ende Juli, dass wir vor Lando ins Ziel gekommen sind. Es sind noch fünf Rennen zu fahren, und Max hat 57 Punkte Vorsprung. Nichts ist in der Formel 1 bequem oder garantiert, aber eine solche Leistungssteigerung war wichtig für uns.»



Horner erklärt, dass die jüngsten Upgrades dazu beigetragen haben, einen Teil der Balance-Probleme zu beheben, die Verstappen über weite Strecken der Saison zu schaffen gemacht haben.



«Wir schaffen es wieder besser, den Wagen ins beste Arbeitsfenster zu bringen. Vorder- und Hinterachse harmonieren eher. Max war in Texas von der ersten Runde an konkurrenzfähiger als an den GP-Wochenenden zuvor.»



«Er ist viel zufriedener mit dem Auto, und das ist ermutigend für einige der kommenden Rennen. Aber wir haben ins im USA-GP schwerer getan als erhofft. Wir hatten zu viel Untersteuern, und das hat die Vorderreifen übermässig beansprucht. Das war deutlich anders im Sprint, da war dieses Untersteuern nicht zu spüren.»



«Wir müssen es schaffen, ab nun regelmässig wieder diese Form hinzukriegen – also schnell genug zu sein für die Pole und nicht nur einen Sprint gewinnen zu können, sondern auch wieder einen WM-Lauf.»



«Bei den Gegnern ist es anders gelaufen: McLaren hatte im Sprint mit stärker abbauenden Reifen zu kämpfen, im Rennen waren sie an sich schneller. Ferrari war übers ganze Wochenende schnell. Ich schätze, so wird das auch weitergehen – die Form ändert von Rennstrecke zu Rennstrecke und auch von Tag zu Tag.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0