McLaren in Mexiko: Mehr Speed für Lando Norris

​Für McLaren-Teamchef Andrea Stella war die Niederlage in Texas nicht überraschend: «Wir waren uns im Klaren darüber, dass es dort für uns nicht einfach werden würde. In Mexiko werden wir mehr Speed haben.»

War das ein Trendwechsel oder ein Ausreisser? Nach dem Belgien-GP im Juli verlor WM-Leader Max Verstappen gegen Lando Norris von Rennwochenende zu Rennwochende Boden, in Texas konnte der Niederländer das Ruder herumreissen – Sieg im Sprint, und auch im Grand Prix vor seinem Widersacher in McLaren-Diensten.

Für McLaren-Teamchef Andrea Stella kam der, an Singapur gemessen, enttäuschende Auftritt nicht überraschend. «Ich finde, dass es in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit mehrere Faktoren zu berücksichtigen gibt. Was Ferrari betrifft, so waren sie in den letzten Rennen ziemlich konstant schnell. Wenn überhaupt, dann waren sie nicht in der Lage, ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Also kam für uns der starke Auftritt in Texas nicht aus heiterem Himmel heraus.»

Der Italiener weiter: «In Baku war Leclerc definitiv in der Lage, das Rennen zu gewinnen. In Singapur haben wir erwartet, dass Leclerc um die Pole-Position kämpfen würde, und so wäre es dann auch im Rennen gewesen. Wir sind also alles in allem nicht überrascht, dass Ferrari derzeit so nah dran ist.»

«Und wenn wir uns die Charakteristik der texanischen Strecke ansehen, vor allem wegen des Anbremsens bei sehr niedrigen Geschwindigkeiten und einiger sehr schneller Abschnitte, dann wissen wir, dass unser Auto in diesen beiden Situationen nicht das beste Auto ist. Der Wagen von Red Bull Racing glänzt in solchen Abschnitten.»



«Ferrari also regelmässig stark, RBR streckenspezifisch stark, zudem hatte Red Bull Racing drei Wochen Zeit, sich die Daten anzuschauen und zu überlegen, was mit ihrem Auto los ist – da muss sich doch keiner wundern, wenn sie zulegen. Wir sprechen hier immerhin von RBR, von einer sehr kompetenten Gruppe von Ingenieuren.»



Stella ist optimistischer, was die Aussichten des Teams in Mexiko City an diesem Wochenende angeht. «Mexiko passt besser zu unserem Rennwagen. Wir haben einige Entwicklungen an der Front des Autos vorgenommen, die aber in Texas keine allzu grossen Auswirkungen auf die Rundenzeit hatten. Wir haben noch ein paar Dinge, die in den nächsten beiden Rennen kommen werden. Wir werden sehen, ob wir in der Lage sind, die Wettbewerbsfähigkeit des Autos zu verändern.»



«Wir haben schon das ganze Jahr lang gesehen – was wir an neuen Teilen auf die Bahn bringen, das bewährt sich. Und das ist hoffentlich auch mit den jüngsten Entwicklungen so, die wir nach Mexiko-Stadt und Brasilien bringen.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0