Kimi Antonelli: Wichtiger Rat von Lewis Hamilton

Bei seinem letzten Trainingseinsatz landete Mercedes-Nachwuchsfahrer Kimi Antonelli im Aus. In Mexiko darf er im Auto von Lewis Hamilton Gas geben. Dennoch bleibt der siebenfache Weltmeister entspannt.

Der Formel-1-Einsatz von Kimi Antonelli im ersten freien Training in Monza dauerte nicht lange. Nach nur wenigen Metern landete der Teenager, der das Cockpit von Lewis Hamilton erben und im nächsten Jahr neben George Russell für das Mercedes-Werksteam auf Punktejagd gehen wird, in der Streckenbegrenzung.

Beim Einschlag wurden 52g gemessen, der Italiener fühlte sich hinterher etwas mitgenommen. Keine 24 Stunden später wurde Antonelli als Nachfolger von Lewis Hamilton bestätigt. Der 18-Jährige wird nun in Mexiko-Stadt seinen nächsten Einsatz im W15 bestreiten. Im ersten freien Training darf er im Auto von Lewis Hamilton ausrücken, das – im Gegensatz zum Dienstwagen von Russell – mit dem neuen Unterboden ausgestattet sein wird.

Hamilton macht sich trotz der noch frischen Erinnerung an Antonellis Monza-Abflug aber keine Sorgen. In seiner Medien-Runde beteuerte er: «Ich habe keine Bedenken, wir nahmen Monza ja nicht gleich in Angriff, wie dieses Wochenende. Kimi ist noch jung, und er hat sicher seine Lehren aus dem Monza-Einsatz gezogen.» Und er verriet, dass er seinem jungen Nachfolger bei Mercedes einen wichtigen Rat gegeben hat.

«Wir haben das Briefing zusammen abgehalten, denn er wird in Zukunft mit meinem Renningenieur Bono arbeiten. Und ich unterstütze ihn natürlich, so gut ich kann. Ich habe ihm auch gesagt, dass er nicht gleich mit der ersten Runde für Aufregung sorgen muss. Er kann sich ganz in Ruhe einarbeiten und es auch geniessen. Und ich habe ihm auch gesagt, dass die Strecke zu Beginn noch sehr schmutzig sein wird», erzählte der 105-fache GP-Sieger, und fügte an: «Was auch immer passieren wird, wir werden damit fertig werden. Aber ich glaube nicht, dass er irgendwelche Probleme haben wird.»

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0