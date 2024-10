Lewis Hamilton über Verstappen: «Immer wieder erlebt»

​Das heisseste Thema im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez: Die Strafen im Rahmen des USA-GP. Mercedes-Star Lewis Hamilton sagt, Max Verstappen arbeite in einer Grauzone.

Was in Texas geschehen ist, erzeugt auch hier in Mexiko heisse Köpfe: Die Strafe etwa für Lando Norris im USA-GP, welche ihn hinter Max Verstappen auf Rang 4 zurückwarf. McLaren-Teamchef Andrea Stella beteuerte in Austin, man lasse das auf sich beruhen und blicke nach vorne.

Von wegen! McLaren hat am Donnerstag, 24. Oktober, vom Recht auf Überprüfung Gebrauch gemacht, damit wird diese Suppe weitergekocht.

Wer sich im Fahrerlager umhört, erkennt schnell, wie gespalten die Formel 1 in Sachen Pistenetikette ist. Die Einen sind der Ansicht, Norris müsse halt härter fahren gegen Verstappen, Andere finden, man lasse Verstappen zu viel durchgehen.

Im zweiten Lager ist, wenig überraschend, Norris’ Landsmann Lewis Hamilton, dessen erbittertes WM-Duell 2021 noch jedem präsent ist, einschliesslich des kontroversen WM-Finales von Abu Dhabi.



Im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez ist der siebenfache Formel-1-Weltmeister Hamilton auf die Affäre Verstappen/Norris angesprochen worden.



Der 105-fache GP-Sieger sagt: «Solche Situationen und die damit verbundenen Entscheidungen waren immer schon eine Grauzone, deshalb ist er so lange damit durchgekommen. Die Rennkommissare müssten einige Anpassungen vornehmen.»



«Ich habe das oft mit Max erlebt. Man sollte nicht einfach das Auto auf der Innenseite platzieren dürfen, um die Nase vorn zu haben, dann aber von der Bahn abzukommen und die Position dennoch zu halten. Daran müssten sie definitiv arbeiten.»



«Zudem gibt es immer wieder Ungereimtheiten bei den Entscheidungen, von Wochenende zu Wochenende. Ich finde, als Sport müssen wir uns in allen Bereichen verbessern, und wenn man sich andere globale Sportarten anschaut, haben die dort zum Beispiel Vollzeit-Schiedsrichter, und ich bin sicher, dass das für unseren Sport keine schlechte Sache wäre.»



Der Ruf nach den gleichen Rennkommissaren, die an allen GP-Wochenenden arbeiten, wird lauter – nicht zum ersten Mal.





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0