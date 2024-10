Mexiko-GP im TV: Fünf Formel-1-Junioren im Einsatz

​Denn im Formel-1-Reglement ist verankert, dass ein GP-Rennstall an mindestens zwei freien Freitagtrainings einen Nachwuchsfahrer einsetzen muss. Gleich fünf Rennställe tun das in Mexiko-Stadt.

In der Formel 1 wird bei laufender Saison eigentlich nur noch getestet, wenn Pirelli neue Reifen ausprobieren will. Vor diesem Hintergrund ist im F1-Reglement festgelegt worden – an zwei freien Trainings am Freitag vor einem Grand Prix muss ein Rennstall einen jungen Piloten ans Lenkrad setzen; will heissen, jeder Stammfahrer eines Teams muss einmal aussetzen.

Noch haben nicht alle Rennställe diese beiden Einsätze hinter sich, also nutzen fünf davon diese Möglichkeit im Autódromo Hermanso Rodríguez von Mexiko-Stadt.

McLaren setzt den mexikanischen IndyCar-Piloten Pato O’Ward in den Wagen von Oscar Piastri.

USA-Sieger Charles Leclerc muss bei Ferrari aussetzen, um dem Ferrari-Zögling Oliver Bearman Platz zu machen.



Der Brasilianer Felipe Drugovich sitzt für Fernando Alonso im Aston Martin. Das ist dem Spanier ganz angenehm – nachdem er sich eine Magenverstimmung zugezogen hatte.



Kimi Antonelli ersetzt bei Mercedes Superstar Lewis Hamilton.



Und im Sauber von Guanyu Zhou sitzt Ferrari-Nachwuchspilot Robert Shwartzman.



Ab 20.30 Uhr europäischer Zeit (12.30 hier in Mexiko) geht es los.



Im ersten Training im Einsatz:

Lando Norris (GB), McLaren

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Carlos Sainz (E), Ferrari

Oliver Bearman (GB), Ferrari

Pato O’Ward (MEX), McLaren

George Russell (GB), Mercedes

Pierre Gasly (F), Alpine

Felipe Drugovich (BR), Aston Martin

Kevin Magnussen (DK), Haas

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls

Nico Hülkenberg (D), Haas

Esteban Ocon (F), Alpine

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls

Alex Albon (T), Williams

Franco Colapinto (RA), Williams

Valtteri Bottas (FIN), Sauber

Kimi Antonelli (I), Mercedes

Robert Shwartzman (IL), Sauber





Grosser Preis von Mexiko im TV

Freitag, 25. Oktober

18.00 Sky Sport F1 – Rennen 2023 in Mexiko City

20.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

20.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Erstes Freies Training

20.15 ORF1 – Beginn Übertragung Erstes Freies Training

20.30 Erstes Freies Training

22.00 Sky Sport F1 – DiscoveRED - Scuderia Ferrari

22.15 Sky Sport F1 – DiscoveRED - Scuderia Ferrari

22.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

23.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA

23.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Zweites Freies Training

23.55 ORF1 – Beginn Übertragung Zweites Freies Training

00.00 Zweites Freies Training



Samstag, 26. Oktober

02.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

03.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

05.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

08.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

10.00 Sky Sport F1 – Rennen 2023 in Mexiko City

12.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

13.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

15.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Austin

16.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Erstes Freies Training

17.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Zweites Freies Training

19.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA

19.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Drittes Freies Training

19.30 Drittes Freies Training

21.00 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

21.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

21.30 Sky Sport F1 – Top 20: Boxenstopp Chaos

21.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP USA

22.00 Sky Sport F1 – 25 Jahre Formel 1 bei Sky

22.15 ORF1 – Highlights Drittes Freies Training

22.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

22.50 ORF1 – F1 News

22.55 ORF1 – Beginn Übertragung Qualifying

23.00 Qualifying (bei uns im Ticker)

23.15 SRFzwei – Beginn Übertragung Qualifying



Sonntag, 27. Oktober

00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Qualifying

01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Drittes Freies Training

02.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

03.00 Sky Sport F1 – Hardenacke trifft... (Gast: Ralf Schumacher)

04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Drittes Freies Training

05.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Drittes Freies Training

08.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

10.00 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

10.15 Sky Sport F1 – Rennen 1986 in Mexiko City

11.00 Sky Sport F1 – Rennen 2021 in Mexiko City

13.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Drittes Freies Training

14.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

16.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen in Austin

18.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

19.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

19.45 ORF1 – F1 News

20.20 SRFzwei – Beginn Übertragung Rennen

20.25 ORF1 – Beginn Übertragung Rennen

20.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

21.00 Grosser Preis von Mexiko (71 Runden, bei uns im Ticker)

22.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

23.05 ORF1 – F1 Motorhome

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen



Montag, 28. Oktober

00.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

00.15 ServusTV – Re-Live Rennen

03.50 ORF1 – Wiederholung Rennen





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0