Jacques Villeneuve: Harte Kritik an Lewis Hamilton

Ex-Formel-1-Pilot Jacques Villeneuve ist überzeugt: Lewis Hamilton denkt noch nicht an seine Arbeit bei Ferrari, die nach dem Saisonende beginnt. Der Kanadier fällt ein hartes Urteil über den siebenfachen Weltmeister.

Seit die Formel 1 aus der Sommerpause zurückgekehrt ist, tut sich Lewis Hamilton schwer. In den fünf WM-Runden, die seither stattgefunden haben, schaffte er es nur einmal – in Monza – mehr Punkte als sein Mercedes-Teamkollege George Russell zu holen. Ein besonderer Tiefpunkt war das Rennen in Austin, in dem er schon früh im Kiesbett landete.

Einige Beobachter waren sich daraufhin sicher, dass der siebenfache Weltmeister bereits an das nächste Jahr denkt. Denn nach der laufenden Saison wird Hamilton das Mercedes-Team nach zwölf gemeinsamen Jahren verlassen. Der Brite, der vor der Sommerpause noch zwei Siege (in Silverstone und Belgien) sowie zwei dritte Plätze (in Spanien und Ungarn) hatte erobern können, wird dann bei Ferrari ein neues Karriere-Kapitel aufschlagen.

Doch Jacques Villeneuve glaubt nicht, dass der 105-fache GP-Sieger geistig bereits in Maranello ist. Der Kanadier sagt über den 39-Jährigen bei «Canada Casino»: «Ich denke nicht, dass die Gedanken von Lewis bereits bei Ferrari sind. Er denkt vielmehr über sich selbst nach und wie fürchterlich es derzeit für ihn läuft. Er ist wirklich nicht gut drauf, und das ist am Steuer auch nicht hilfreich. Diese Einstellung muss er ändern, bevor er zu Ferrari wechselt.»

Dass Hamilton die lange rennfreie Pause, die nach dem Singapur-GP eingelegt wurde, nicht dazu nutzte, wundert den Weltmeister von 1997: «Es ist hart, wenn man ein Rennen nach dem anderen absolvieren muss, dann hat man keine Zeit für Veränderungen. Aber er hatte gerade erst drei Wochen frei, und es hat sich dadurch nichts verbessert. Ich habe keine Ahnung, was in seinem Kopf vorgeht, aber er wird sich freuen, dass Ferrari das bessere Auto als Mercedes hat.»

Darüber könne Hamilton sich freuen, so Villeneuve. «Aber so, wie er auftritt, die ganze Körpersprache entspricht nicht derjenigen eines Siegers. Er ist nicht mehr dieser Killer-Sieger, den wir aus der Vergangenheit kennen. Deshalb muss er zu seiner alten Form und Einstellung zurückfinden, bevor er zu Ferrari geht, denn es ist nicht einfach, für dieses Team zu fahren», ist sich Villeneuve sicher.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:35:09,639 h

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +8,562 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 19,412

04. Lando Norris (GB), McLaren, +20,354

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +21,921

06. George Russell (GB), Mercedes, +56,295

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +59,072

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:02,957 mn

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:10,563

10. Franco Colapinto (AR), Williams, +1:11,979

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:19,782

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,558

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1 Runde

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

16. Alex Albon (T), Williams, +1 Runde

17. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

19. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Dreher





WM-Stand (nach 19 von 24 Grands Prix und 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 354 Punkte

02. Norris 297

03. Leclerc 275

04. Piastri 247

05. Sainz 215

06. Hamilton 177

07. Russell 167

08. Pérez 150

09. Alonso 62

10. Hülkenberg 29

11. Stroll 24

12. Tsunoda 22

13. Albon 12

14. Daniel Ricciardo (AUS) 12

15. Magnussen 8

16. Gasly 8

17. Oliver Bearman (GB) 7

18. Colapinto 5

19. Ocon 5

20. Lawson 2

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 544 Punkte

02. Red Bull Racing 504

03. Ferrari 496

04. Mercedes 344

05. Aston Martin 86

06. Haas 38

07. Racing Bulls 36

08. Williams 17

09. Alpine 13

10. Sauber 0