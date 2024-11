Lewis Hamilton: Ferrari ist ständig unter der Lupe

​Noch vier Grands Prix lang ist Lewis Hamilton ein Mercedes-Fahrer, 2025 geht er für Ferrari an den Start. Der 39-jährige Engländer gibt zu: «Natürlich beobachte ich ganz genau, was Ferrari heute macht.»

Ferrari hat seit dem Heimrennen in Monza drei von fünf Grands Prix gewonnen, zuletzt siegten Charles Leclerc in Texas und Carlos Sainz in Mexiko. Das sieht ein anderer Fahrer besonders gerne – der nächstjährige Hamilton-Pilot Lewis Hamilton.

Der 105-fache GP-Sieger gibt zu: «Natürlich beobachte ich ganz genau, was Ferrari heute macht. Ich will wissen, wo meine Reise hingeht, also lasse ich mir da kein Detail entgehen.»

«Klar ist es für mich ermutigend zu sehen, welche Fortschritte Ferrari gemacht hat. Das war so nicht unbedingt zu erwarten. Ich weiss noch, wie überlegen Red Bull Racing im ersten Teil der Saison war. Dann kam der Aufstieg von McLaren, bevor Ferrari tüchtig zugelegt hat.»

«Ich gucke mir alle Videos an, ich schaue mir Bordkamera-Aufnahmen an, ich wälze Daten. Das mache ich ohnehin immer, weil du immer Details entdeckst, welche dir helfen. Und ich erkenne, wie die verschiedenen Rennwagen unterschiedlich auf feinste Nuancen reagieren.»



«Was Mercedes angeht, so hätten wir natürlich lieben gerne in diesen Dreikampf um den Konstrukteurs-Pokal eingegriffen. Zu Beginn des Jahres ist uns klar geworden, dass wir viel Arbeit vor uns haben, um aus dem Wagen ein Siegerauto zu machen. Ganz ehrlich, es gab Momente, da habe daran gezweifelt, dass wir Rennen gewinnen würden.»





1. Training, São Paulo

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,610 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,791

03. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:10,805

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,950

05. Alex Albon (T), Williams, 1:10,955

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,038

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,100

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:11,124

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,215

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,216

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,301

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:11,483

13. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:11,619

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:11,651

15. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,712

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,754

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,783

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:11,827

19. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:11,845

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:12,883