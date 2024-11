FP1 São Paulo: Norris-Bestzeit und Verstappen-Strafe

Lando Norris beendete die einzige Trainingsstunde in Interlagos auf dem ersten Platz. Max Verstappen fuhr seine letzte schnelle Runde nicht und landete auf P15. Ins Rennen wird er mit einer Hypothek starten.

Die erste und einzige freie Trainingsstunde auf dem Autódromo Jose Carlos Pace begann bei gutem Wetter. Unter dem strahlend blauen Himmel glänzten die Boliden der GP-Stars um die Wette, als die Boxenampel auf Grün sprang.

Es dauerte nicht lange, bis sich die 4,309 km lange Piste füllte, denn gleich mehrere Piloten rückten aus, um den neuen Asphalt auszuprobieren, der sich auf 51 Grad Celsius aufgeheizt hatte. Die Aussentemperatur betrug 26 Grad, als auch Oliver Bearman die Arbeit aufnahm.

Der Teenager aus Grossbritannien rückte im Auto von Kevin Magnussen an, der sich so unwohl fühlte, dass er den Auftakt zum 21. Rennwochenende des Jahres nicht bestreiten konnte. Da Bearman auch das Sprint-Qualifying bestreiten wird, verpasst Magnussen auch den Sprint selbst. Ob der Däne zum Qualifying und Rennen wieder einsatzbereit sein wird, ist noch nicht klar.

Bearman rückte wie die meisten Fahrer auf den mittelharten Reifen aus, nur die beiden Racing Bulls-Piloten Liam Lawson und Yuki Tsunoda wählten für die ersten Runden die weiche Mischung. Nachdem die ersten 20 Minuten durch waren führte Max Verstappen die Zeitenliste mit 1:11,712 min an.

Nur zwei Teams waren mit neuen Teilen nach Brasilien angereist: McLaren hatte einen neuen Heckflügel und zwei unterschiedlichen Beam-Wings dabei. Auch Sauber hatte neue Teile mitgebracht, die Schweizer hatten auch einen neuen Beam-Wing dabei, dazu eine neue Vorderradaufhängung.

Eine Schrecksekunde erlebte Lewis Hamilton nach knapp 20 Minuten. Er fuhr auf die beiden Ferrari auf, die im Schleichgang unterwegs waren. Der siebenfache Weltmeister konnte einen Auffahrunfall gerade noch vermeiden.

Auch zur Halbzeit war Verstappen der Schnellste. Hamilton, George Russell, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Carlos Sainz, Liam Lawson, Charles Leclerc, Alex Albon und Oscar Piastri komplettierten die Top-10, dahinter folgten Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Lando Norris, Tsunoda, Lance Stroll, Esteban Ocon, Bearman, Valtteri Bottas, Pierre Gasly und Guanyu Zhou.

Während die GP-Stars ihre Runden drehten, bestätigte die FIA, was Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko in seiner exklusiven SPEEDWEEK.com-Kolumne bereits angekündigt hatte: Im Heck von Weltmeister Verstappen war vor dem ersten Training ein neuer Verbrennungsmotor eingebaut worden.

Damit muss der Titelverteidiger in der Startaufstellung um fünf Positionen nach hinten rücken, da das neue Triebwerk das erlaubte Kontingent überschreitet. Alle anderen Komponenten kommen aus dem Pool der bereits verwendeten Motor-Teile.

An der Spitze der Zeitenliste änderte sich erst etwas, als Russell als Erster der Top-Team-Piloten einen schnellen Versuch auf den weichen Reifen unternahm und sich mit neun Zehnteln Vorsprung auf die Spitzenposition setzte. Am Ende hatte aber Norris mit 1:10,610 min die Nase vorn, Russell musste sich mit dem zweiten Platz vor Bearman, Piastri, Albon, Leclerc, Sainz, Hülkenberg, Alonso und Gasly begnügen. Verstappen fuhr seinen letzten schnellen Versuch nicht zu Ende und war damit Fünfzehnter. Hamilton rührte die Soft-Reifen nicht an und landete direkt hinter dem WM-Leader.

1. Training, São Paulo

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,610 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,791

03. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:10,805

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:10,950

05. Alex Albon (T), Williams, 1:10,955

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,038

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,100

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:11,124

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,215

10. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,216

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:11,301

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:11,483

13. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:11,619

14. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:11,651

15. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,712

16. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,754

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,783

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:11,827

19. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:11,845

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:12,883