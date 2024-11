Kevin Magnussen krank: Oliver Bearman springt ein

Am Donnerstag war Kevin Magnussen noch fit

Haas-Pilot Kevin Magnussen wird am heutigen Freitag nicht auf dem Autódromo José Carlos Pace ausrücken. Der Däne fühlt sich unwohl. Für ihn springt der künftige Haas-Stammpilot Oliver Bearman ein.

Nachdem Fernando Alonso bereits den gestrigen Medientag am Donnerstag absagen musste, weil er sich nach dem Mexiko-GP wegen eines Darminfekts in Europa behandeln liess und später anreiste, hat es nun einen weiteren Formel-1-Star erwischt.

Kevin Magnussen, der bei seiner Medienrunde zum Auftakt des Rennwochenendes in Brasilien noch einen fitten Eindruck hinterlassen hatte, wird am Freitag nicht auf die Strecke gehen, weil er sich nicht wohl fühlt. Dies teilte das Team gerade mit.

Der Däne hatte eine schwierige Nacht und verpasst deshalb nicht nur das erste freie Training, sondern auch das Sprint-Qualifying und damit auch den Sprint. Ob er am Qualifying und GP teilnehmen wird, kann das Team zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Für Magnussen springt einmal mehr Oliver Bearman ein. Der Haas-Reservist, der im nächsten Jahr als Stammpilot für das US-Team auf Punktejagd gehen wird, übernimmt das Steuer damit zum zweiten Mal für den 32-Jährigen, der in Baku wegen einer Rennsperre (12 Strafpunkte) nicht antreten konnte.

Der Ferrari-Junior ist damit zum dritten Mal in diesem Jahr im Einsatz, seinen ersten Einsatz als Ersatzmann absolvierte er in Saudi-Arabien für Carlos Sainz, der wegen einer akuten Blinddarmentzündung operiert werden musste.

Obwohl Bearman in Jeddah unverhofft ausrücken durfte und nach nur einer Trainingsstunde zum Qualifying antreten musste, schaffte er es von Startplatz 11 auf den siebten Rang und damit in die Punkte. In Baku fuhr er von der elften Startposition los und kam auch als Zehnter erneut auf einem Punkterang ins Ziel.

