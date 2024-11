Charles Leclerc (Ferrari/5.): «Das war unser Fehler»

​Ferrari hatte in den USA und in Mexiko tüchtig zugelegt: Doppelsieg in Texas, Sieg und Rang 3 in Mexico-City. Nun der Rückschlag: Nur Platz 5 für Charles Leclerc in Brasilien, Unfall von Carlos Sainz.

Der Ferrari-Express ist in Brasilien falsch abgebogen: Nach tollen Leistungen in den USA und in Mexiko war die Renn-Action in São Paulo ein Rückschlag. Ferrari hatte nie den Speed von Red Bull Racing und von McLaren und musste sich beim brasilianischen Traditionsrennen sogar von Alpine auf der Nase herumtanzen lassen. Der Monegasse Charles Leclerc wurde nach einem Fahrfehler Fünfter, Carlos Sainz schied durch Unfall aus. Was ist passiert?

Ferrari holte Leclerc in Runde 24 an die Box, der diesjährige Sieger von Monaco, Monza und Austin lag zu diesem Zeitpunkt hinter dem Racing Bulls-Piloten Yuki Tsunoda. Leclerc fiel hinter Oliver Bearman (Haas) und Lewis Hamilton (Mercedes) ins Mittelfeld zurück.

Dann hatten die Italiener Pech. Denn ein übler Crash von Williams-Fahrer Franco Colapinto in Runde 32 erforderte eine Rennunterbrechung. Ocon, Verstappen und Gasly hatten noch nicht gewechselt und durften nun, bei neutralisiertem Grand Prix, frische Walzen aufziehen lassen.

Leclerc war als erster Fahrer in die Box gerufen worden, und der achtfache GP-Sieger Leclerc sagte nach dem spannenden Rennen ohne Umschweife: «Das war unser Fehler. Mir ist auch klar, dass es in einem so turbulenten Grand Prix ganz schwierig ist, strategisch alles richtig zu machen.»



«Ein Teil davon geht aber auf meine Kappe. Ich steckte hinter Tsunoda fest und suchte nach einem Weg, frei fahren zu können. Also kam ich auf Absprache mit dem Team herein. Leider haben wir Boxen-Einfahrt und -Ausfahrt nicht perfekt kalkuliert, und statt nun freie Fahrt zu haben, hing ich hinter Ollie und Lewis fest. In jenem Moment war mir klar, dass wir massiv Zeit verlieren.»



«Ich hatte drei, vier Positionen eingebüsst, zwei konnte ich wieder gutmachen, als es weiterging, gegen Norris und Russell. Aber dann rutschte ich von der Bahn, in Kurve 4, und fiel wieder hinter Russell zurück.»



«Ich hatte mit dem Wagen auf nasser Bahn alle Hände voll zu tun. Rückblickend muss ich sagen: Wir sind in Sachen Abstimmung in die falsche Richtung gegangen. In der Quali war ich mit dem Auto zufrieden, aber im Rennen waren wir zu wenig konkurrenzfähig. Es war knifflig, mit dem schwierig zu meisternden Autos fehlerfrei zu fahren.»



«Mein einziger Trost besteht darin, dass wir auf McLaren nur vier Punkte eingebüsst haben. Aber nun muss in den letzten drei Rennen alles passen, wenn wir sie im Konstrukteurs-Pokal noch abfangen wollen.»





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden



WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0