Leclerc und Sainz (Ferrari): Keine neuen Teile mehr!

​Charles Leclerc und Carlos Sainz haben die Hoffnung wollen McLaren die Führung im Konstrukteurs-Pokal abnehmen. Aber Ferrari-Teamchef Fred Vasseur gibt zu: «Es kommen keine neuen Teile mehr.»

Der Monegasse Charles Leclerc und der Spanier Carlos Sainz sind überzeugt: Wenn Ferrari in der Form von Texas und Mexiko auftreten kann (Doppelsieg in den USA, Plätze 1 und 3 in Mexico-City), dann dürfen die Italiener noch an den Sieg im Konstrukteurs-Pokal glauben.

Derzeit steht es zwischen McLaren und Ferrari 593:557. Unglaublich, aber wahr: McLaren hat seit 1998 den Konstrukteurs-Pokal nicht mehr gewonnen, Ferrari seit 2008.

Leclerc und Sainz müssen dabei auf Bewährtes setzen, denn Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hat im Fahrerlager des Autódromo José Carlos Pace von São Paulo bestätigt: Die Entwicklung am Modell SF-24 ist eingestellt.

Der Franzose sagt: «Wir konzentrieren uns schon seit einigen Monaten auf das nächstjährige Auto, da kommt nichts mehr.»



«Was den Kampf um die Markenwertung angeht, so nehmen wir ein Rennen ums andere. Wir gucken nicht so sehr nach links und nach rechts, sondern wir konzentrieren uns komplett darauf, die eigene Leistung zu optimieren. Ich weiss noch nicht mal, wie es genau ausschaut in Sachen Punktestand. Und das muss ich auch nicht.»



«Als ich sah, wie schlecht das Wetter werden würde, da ahnte ich schon, dass dies für uns eher schwierig wird. Letztlich haben wir auf McLaren nicht so viel Boden verloren, und in Las Vegas sollte es für uns besser laufen. Da müssen wir üppig punkten.»



2023 besetzten Charles Leclerc und Carlos Sainz in Las Vegas die erste Startreihe, im Rennen wurde Leclerc hinter Max Verstappen Zweiter, Carlos Sainz belegte Platz 6. McLaren fuhr in Vegas nur einen zehnten Platz heraus, mit Oscar Piastri, Lando Norris flog in der zweiten Runde in eine Mauer.





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0