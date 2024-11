Brutales Urteil Eddie Jordan: Norris kann es nicht

​Der frühere Formel-1-Rennstallbesitzer Eddie Jordan hat noch immer eine spitze Zunge. Nach dem Brasilien-GP kommt der Ire zu einem brutalen Urteil über McLaren-Fahrer Lando Norris: «Er hat’s einfach nicht drauf.»

Mathematisch ist die WM-Chance für Lando Norris noch da, aber mit grosser Wahrscheinlichkeit wird Max Verstappen bei den ausstehenden Formel-1-Wochenenden von Las Vegas, Katar und Abu Dhabi seinen vierten Titel in Folge sicherstellen.

Der frühere Formel-1-Rennstallbesitzer Eddie Jordan hat sich den São Paulo-GP in aller Ruhe zu Gemüte geführt, und der 76-Jährige aus Dublin (Irland) nimmt wie üblich kein Blatt vor den Mund. In seinem Podcast «Formula for Success» sagt Jordan: «Norris hat’s nicht drauf, wenn ich ihn an Verstappen messe.»

Jordan vertieft: «Er ist noch nicht so weit, weder beim Start noch beim Verteidigen einer Pole-Position zur ersten Kurve. Sein Speed ist für mich unbestritten. Aber wenn ich in mich hineinhorche, dann finde ich keinen Funken der Überzeugung, dass Norris etwas tun könnte wie das Max Verstappen am 3. November in Brasilien gelungen ist. Es tut mir leid, aber da ist nichts.»

«Im kommenden Winter muss Lando einen langen Blick in den Spiegel werfen und sich sagen – wenn ich Weltmeister werden will, dann muss ich aus dieser Saison 2024 eine Menge lernen, ich muss aus den Videos abzapfen, was es bedeutet, was Härte, Widerstandskraft und Siegeswille sind. Denn, sorry, aber im Moment hat Norris das nicht drauf.»





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0