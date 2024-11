James Vowles (Williams) entsetzt: 10 Tage, 5 Unfälle

​Williams-Teamchef James Vowles erlebte in Mexiko und Brasilien einen Albtraum: «Ich glaube nicht, dass es einen Rennstall gibt, der fünf schwere Unfälle innerhalb von lediglich zehn Tagen verkraftet.»

Zehn Tage, fünf Mal ein Crash – bei Williams fliessen derzeit sehr viele Schweisstropfen und wohl auch das eine oder andere Tränchen. Alex Albon und Franco Colapinto haben fünf Unfälle abgeliefert im Rahmen der beiden Rennwochenenden von Mexiko und Brasilien, teils aus eigener Schuld, teils wegen Pechs.

Der Schlamassel begann im einzigen freien Training von Mexiko, als der Thai-Brite Albon den Ferrari von Oliver Bearman torpedierte. Rund 48 Stunden später wurde Albon das Opfer einer Kettenreaktion zwischen Gasly, ihm und Tsunoda, als drei Autos versuchten, den Platz von zwei Rennwagen zu beanspruchen – dies alles kurz nach dem Start zum Mexiko-GP.

Sieben Tage später das Abschlusstraining zum São Paulo-GP, das wegen des miesen Wetters am Sonntagmorgen ausgetragen werden musste: Crash von Albon, Crash von Colapinto. Albon konnte wegen der Schäden noch nicht mal am Rennen teilnehmen.

Im Grand Prix dann der nächste Hammer: Übler Unfall von Colapinto, das Rennen musste mit der roten Flagge abgebrochen werden.



James Vowles sagt in seinem Rückblick: «Brasilien war vielleicht das brutalste GP-Wochenende, das ich je erlebt habe. Innerhalb von zehn Tagen fünf schwere Unfälle. Niemand in der Staraufstellung kann so etwas ertragen, das ist wirklich hart. Die Menge an Ersatzteilen, die wir haben, reicht kaum aus, um solche Verluste auszugleichen.»



«Gleichzeitig habe ich für Las Vegas grosse Hoffnungen. Wir waren dort im vergangenen Jahr sehr schnell, und ich bin zuversichtlich, dass wir ein Auto haben, das auf dieser Strecke sehr gut funktioniert. Wir werden unser Bestes geben, um zwei Autos auf die bestmögliche Spezifikation zu bringen und genügend Ersatzteile zur Verfügung zu haben, um das zu stemmen. Wir sind noch dabei, die Teile aus Brasilien zurückzubekommen und herauszufinden, was wir davon noch verwenden können.»





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0