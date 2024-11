Lando Norris (McLaren): So ging sein WM-Traum kaputt

​Sehr wahrscheinlich wird Max Verstappen 2024 zum vierten Mal in Folge Weltmeister. Obschon Lando Norris mit McLaren den grössten Teil der Saison das schnellste Auto hatte. Was ist schiefgelaufen?

Mit der grandiosen Siegesfahrt im Regen von São Paulo steht fest: Max Verstappen ist auf dem besten Weg, seinen Formel-1-WM-Titel erfolgreich zu verteidigen und zum vierten Mal in Folge Champion zu werden.

Aus Sicht von Lando Norris und McLaren drängt sich die Frage auf: Über weite Teile der Saison das beste Auto, aber dennoch kein Fahrer-WM-Titel für Norris – was ist hier schiefgelaufen?

Der 24-jährige Engländer hat einige makellose Darbietungen gezeigt, so wie bei seinen Siegesfahrten in Zandvoort und Singapur. Aber seine Fehlerquote ist anhaltend zu hoch, auch in Brasilien, wo er erneut aus der Pole-Position keine Führung machen konnte und später von der Bahn rutschte.

Die Titelchancen rinnen Norris durch die Finger, und das liegt nicht am enttäuschenden Ergebnis von Brasilien. Ab Miami hatte McLaren in der Regel das schnellste Auto auf der Bahn, aber von den 16 Läufen ab Florida konnte Lando nur drei gewinnen.



In Monaco war Rang 4 mit dem Quali-Ergebnis so gut wie betoniert – die ersten Zehn in der Quali waren die ersten Zehn im Ziel!



In Montreal wurde Norris im kritischen Moment eine Runde zu lange auf der Bahn gelassen. Damit war der Sieg futsch, Rang 2 für Lando hinter Verstappen.



In Barcelona waren die Reifenwechsel von McLaren weniger gut als jene der Gegner, Norris zeigte ein – gemessen an Verstappen – zu wenig kluges Reifen-Management, was auch mit dem Führungsverlust beim Start zusammenhing.



Auf dem Red Bull Ring kam es zur Kollision mit Verstappen, Lando musste aufgeben, Verstappen holte als Fünfter zehn Punkte. Max’ weit ausgefahrene Ellenbogen hin oder her – etwas mehr Geduld wäre vielleicht gescheiter gewesen. Das gilt auch für Norris’ Strafe von Texas.



In Silverstone hielt Norris nicht an seinem perfekten Halteort in der Box, der Stopp dauerte zu lange, der Wechsel auf weiche Reifen erwies sich als falsch. Mittelhart wäre die gescheitere Wahl gewesen.



Norris rückte im Spätsommer seinem Widersacher näher und näher. Erst in Texas konnte Verstappen den Vorsprung wieder vergrössern, nach dem Rückschlag in Mexiko (zwei Strafen für Max) kam die Triumphfahrt von Brasilien. Norris hat weiterhin mathematische Chancen auf den Titel, aber realistisch sind sie nicht.



Bernie Collins, früher Strategin bei Aston Martin und heute Formel-1-Experten bei unseren Kollegen der britischen Sky, sieht die Sache so: «Letztlich ist der entscheidende Punkt für mich diese Unentschlossenheit oder dieser Mangel an gegenseitigem Vertrauen zwischen Fahrer und Kommandostand. Da gab es immer wieder Zögern und dadurch verlorene Punkte.»



«Daran werden Lando und das Team arbeiten müssen. Sie haben im Winter Einiges zu überdenken. Und dann werden sie 2025 mit mehr Vertrauen zur Rennstrecke kommen.»





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0