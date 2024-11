Kimi Antonelli: «Mein Leben hat sich verändert»

Seit Kimi Antonelli in Monza als Nachfolger von Lewis Hamilton bestätigt wurde, steht der Teenager im Rampenlicht. Nach seinem jüngsten FP1-Einsatz sprach der Mercedes-Nachwuchsstar über seine Vorbereitung auf 2025.

Der Druck ist gross, der auf den jungen Schultern von Kimi Antonelli lastet. Denn der erst 18-Jährige wird im nächsten Jahr die Nachfolge des bisher erfolgreichsten GP-Piloten der Formel-1-Geschichte bei Mercedes antreten. Bekannt wurde dies im Rahmen des Heimspiels des Nachwuchsstars in Monza.

Dort absolvierte der Teenager noch vor der Verkündung seine erste FP1-Teilnahme. Diese endete nach nur eineinhalb Runden in der schnellen Parabolica. Antonelli flog ab und schlug hart in die Reifenstapel ein. Der heftige Crash sorgte dafür, dass der Nachwuchsfahrer seinen zweiten Trainingseinsatz im Rahmen eines GP-Wochenendes in Mexiko-Stadt etwas ruhiger anging.

Danach erklärte der Rennfahrer aus Bologna: «Natürlich habe ich meine Lektion in Monza gelernt. Und Mexiko war ein guter Test, um eine neue Vorgehensweise auszuprobieren. Vielleicht war ich diesmal etwas zu weit vom Limit weg, aber es war ja auch nur ein erstes Training, da willst du keine grossen Risiken eingehen.»

Antonelli sprach auch über seine Vorbereitung auf die nächste Saison, in der er sich als Stammfahrer neben George Russell beweisen muss.«Mein Leben hat sich verändert, ich arbeite sehr viel mit dem Team an der Strecke, zusätzlich leiste ich auch viel Arbeit im Werk. Ich versuche, die Weiterentwicklung für diese Saison voranzutreiben und mich gleichzeitig auf 2025 vorzubereiten.»

Auf die Frage, ob er in Italien nun sehr viel bekannter sei, antwortete der Lockenkopf: «Ich habe seit der Verkündung noch nicht viel Zeit zuhause verbracht, deshalb konnte ich das auch nicht wirklich erleben. Aber es ist sicherlich so, dass ich öfter erkannt werde.»

São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0