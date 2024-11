Liam Lawson über McLaren: «Das ist doch Bockmist»

​McLaren hat zu früherer Form gefunden und gewinnt wieder regelmässig Formel-1-Rennen. Was bei der Siegerzeremonie dann passiert, bringt den Neuseeländer Liam Lawson auf die Palme.

Der Traditionsrennstall McLaren hat in dieser Saison fünf Grands Prix gewonnen – Lando Norris triumphierte in Miami, Zandvoort und Singapur, Oscar Piastri in Ungarn und Aserbaidschan.

Was nach diesen fünf Rennen passierte, erzeugt beim Red Bull-Nachwuchsfahrer Liam Lawson einen dicken Hals. Der 22-Jährige aus Neuseeland gibt zu bedenken: «Für mich macht es keinen Sinn, dass nach einem McLaren-Sieg ‘God Save The King’ gespielt wird. Das ist ein neuseeländisches Team, das noch immer unter den Namen von Firmengründer Bruce McLaren antritt. Ich sehe nicht ein, was sich da geändert hat.»

Gemäss Lawson müsste nach einem McLaren-Sieg demnach die neuseeländische Hymne erklingen, «God Defend New Zealand».

Die Antwort auf Lawsons Frage ist schnell gefunden. Von der Teamgründung durch Bruce McLaren 1966 bis Ende 1980 war der Rennstall in Neuseeland registriert, also wurde damals tatsächlich die neuseeländische Hymne gespielt. Als der Rennstall mit Ron Dennis’ Project Four fusionierte, ändert sich das – denn neu wurde für den Rennstall eine britische Lizenz gelöst.



Aber das kann Lawson dennoch nicht nachvollziehen, wie er im Podcast Red Flag betont: «Das lasse ich nicht als Erklärung gelten. Red Bull Racing ist auch in Grossbritannien zuhause, aber nach einem Sieg wird die österreichische Hymne gespielt. Also wieso nicht die neuseeländische für McLaren? Das ist doch Bockmist. Wenn du aus Neuseeland stammst, dann kannst du das nicht verstehen, denn Bruce McLaren ist in unserem Land eine Legende.»



Was sie Besitzverhältnisse angeht, so gehört McLaren heute zu zwei Dritteln der McLaren Group, hinter welcher die Königsfamilie von Bahrain steht, und zu einem Drittel den US-amerikanischen Investoren MSP Sports Capital.





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0