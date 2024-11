Ferrari: Ungeahntes Problem – wegen Oliver Bearman

​Beim Grand Prix von São Paulo sprang Ferrari-Zögling Oliver Bearman bei Haas ein für den erkrankten Kevin Magnussen. Das bringt ein ungeahntes Problem für den italienischen Rennstall.

Der 19 Jahre junge Oliver Bearman hat in São Paulo seinen dritten Grand Prix bestritten: Der Ferrari-Zögling sprang in Jeddah ein für Carlos Sainz (Blinddarm-Operation) und wurde auf Anhieb Siebter. Dann setzte ihn Haas in Baku ein für den gesperrten Kevin Magnussen, und Bearman gelang, was noch nie ein Formel-1-Pilot vor ihm erreicht hatte – Punkte in seinen ersten zwei Grands Prix für zwei verschiedene Teams, in Aserbaidschan wurde der Brite Zehnter.

Dritter Einsatz vor kurzem für Bearman in São Paulo, erneut für Magnussen, weil der Däne sich eine Magenverstimmung zugezogen hatte. Dieses Mal hat es nicht geklappt mit Punkten, Oliver wurde bei tückischen Pistenverhältnissen Zehnt und fürchtete um sein Leben.

Nach drei Grands Prix hat Ferrari jetzt ein kleines Problem. Denn jeder Formel-1-Rennstall muss bei zwei Freitagtrainings Nachwuchsleute einsetzen, und Bearman war eingeplant für Abu Dhabi (er war schon in Mexiko auf der Bahn).

Zur Erinnerung: Nachwuchsfahrer dürfen in Freitagtrainings nur dann zum Einsatz kommen, wenn sie keinen oder maximal zwei WM-Läufe bestritten haben. Bearman steht bei drei.



Der in Isreael geborene Robert Shwartzman, ebenfalls Nachwuchsfahrer von Ferrari, kann auch nicht eingesetzt werden – er fuhr für Ferrari-Partner Sauber in den ersten Trainings von Zandvoort und Mexiko.



Eine Ausweichroute für Ferrari wäre der langjährige Pilot Antonio Fuoco. Der inzwischen 28 Jahre alte Italiener fuhr zwei Tests für Ferrari (nach der Saison in Abu Dhabi, 2020 und 2021). Der diesjährige Le Mans-Sieger aus Kalabrien ist vor kurzem auf der Ferrari-Hausbahn Fiorano mit einem 2022er Ferrari F1-75 ausgerückt, um sich für den Einsatz auf dem Yas Marina Circuit warmzufahren.



Ferrari hat noch nicht bestätigt, dass in Abu Dhabi tatsächlich Fuoco am Lenkrad sitzen wird.





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0