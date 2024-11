Carlos Sainz über Williams: «Kann es kaum erwarten»

Drei Formel-1-Rennwochenenden sitzt Carlos Sainz noch im Ferrari, danach muss er sein Cockpit für Lewis Hamilton räumen. Der Spanier beteuert: Die Vorfreude auf die Arbeit mit dem Williams-Team ist gross.

Noch bevor der Startschuss für die aktuelle Saison gefallen war, wusste Carlos Sainz, dass er sein letztes Jahr mit dem Ferrari-Team bestreiten wird. Denn der älteste GP-Rennstall der Welt bestätigte bereits im Februar die Verpflichtung von Lewis Hamilton. Und weil Sainz’ Teamkollege Charles Leclerc sein Abkommen mit den Roten bereits verlängert hatte, stand damit fest, dass der Spanier sein Cockpit verlieren wird.

Die anschliessende Suche nach einem neuen Brötchengeber dauerte Monate, schliesslich entschied sich der 30-Jährige für eine Zukunft mit dem Williams-Team – auch weil bei allen anderen Top-Teams kein Platz für ihn war. Das war zunächst eine bittere Pille, gestand Sainz im Gespräch mit «Sky Sports F1». Er erklärte: «Damals tat es schon weh.»

«Wir alle haben auch ein Ego und ich konnte es damals nicht verstehen», erklärte der vierfache GP-Sieger, der aktuell den fünften WM-Zwischenrang belegt. Und er beteuerte: «Ich habe meinen Frieden damit geschlossen, denn ich glaube wirklich daran, dass es nicht sein sollte, wenn es nicht passiert – und dass etwas Anderes kommt, das sich als gut erweisen wird.»

Gewisse Entscheidungen könne er heute noch nicht nachvollziehen, erklärte Sainz daraufhin. Aber das treibe ihn nur weiter an. «Und es verstärkt die Vorfreude auf die Zeit mit Williams. Sie haben in mich investiert, haben vor einem Jahr schon angeklopft und deshalb freue ich mich auch schon so auf die Zusammenarbeit.»

«Ich habe mir gesagt, dass ich diesen Jungs das zurückgeben will, was sie mir gegeben haben – und mich für das Vertrauen und den Glauben an mich bedanken. Ich kann es nicht erwarten, dort an Bord zu gehen und gemeinsam etwas Gutes zu schaffen», fügte der Rennfahrer aus Madrid an.

São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0