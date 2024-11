Günther Steiner zu Stroll: «Will kein F1-Fahrer sein»

In São Paulo fiel Lance Stroll schon vor dem Start des Rennens aus. Der ungeschickte Auftritt wurde scharf kritisiert. Ex-Teamchef Günther Steiner glaubt: Der Aston Martin-Pilot will gar kein GP-Fahrer sein.

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Lance Stroll erlebte in Interlagos einen Sonntag zum Vergessen: Erst produzierte der Sohn des Aston Martin-Teambesitzers Lawrence Stroll im Qualifying einen Crash, dann rutschte er im frisch reparierten GP-Renner während der Aufwärmrunde von der Bahn und grub seinen Dienstwagen zu allem Übel beim Versuch, auf die Strecke zurückzukehren, im Kiesbett ein.

Für diesen ungeschickten Fehler hagelte es hinterher viel Kritik und Hohn – sowohl von den Fans als auch von den Experten. Der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner wagte bei seinem Auftritt im «The Red Flag»-Podcast einen Erklärungsversuch. Er sagte über Stroll: «Er wusste, dass er auf der Aufwärmrunde etwas Dummes gemacht hat.»

«Und er konnte danach nicht mehr kontrollieren, was er tat. Ich glaube, er geriet in Panik. In solchen Situationen, in denen die ganze Welt auf dich blickt, und du immer kritisiert wirst, leistest du dir etwas Dummes. Was folgt als nächstes? Etwas noch dümmeres», ergänzte der Südtiroler, der die Motivation des 26-Jährigen Kanadiers in Frage stellt.

«Er scheint nie glücklich zu sein, egal, was passiert», sagt Steiner über den Sohn des Rennstall-Besitzers Lawrence Stroll. «Würde er ein Weltmeister werden können, wenn er glücklich wäre? Das kann ich nicht sagen, manche Menschen können auch gut sein, wenn sie unglücklich sind. Und wir denken einfach, dass er unglücklich ist, aber vielleicht ist das nur der Eindruck, den er vermittelt. Ich denke, viele Leute kritisieren ihn und werfen ihm vor, dass er nur dabei ist, weil sein Vater ein Team hat. Man kann es auch so sagen: Hätte sein Vater kein Team, wäre Lance sicher kein Formel-1-Fahrer, weil er das gar nicht sein will.»

São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0