Jeremy Clarkson (Top Gear): Lewis Hamilton ist zu alt

​Nach dem spektakulären Grossen Preis von São Paulo erzeugt die englische TV-Legende Jeremy Clarkson (Top Gear) tüchtig Wirbel. Der 64-jährige Brite behauptet: «Lewis Hamilton ist zu alt.»

Der Engländer Jeremy Clarkson wurde als Moderator der Kultsendung «Top Gear» weltberühmt, nicht zuletzt wegen seiner kontroversen Ansichten. So wie auch über die moderne Formel 1.

Clarkson ist bekennender Grand Prix-Fan und hat sich nach seiner Zeit bei Top Gear eine spitze Zunge bewahrt. Im der englischen Sun schreibt er eine Kolumne, in welcher er Formel-1-Themen kontrovers darstellt, auch nach dem spannenden São Paulo-GP.

Clarkson schreibt: «Wir haben bei diesem Grand Prix in Brasilien zwei wichtige Dinge gelernt. Erstens – Max Verstappen ist einer der Grössten des Sports. Er ist womöglich der Grösste, den wir zu unseren Lebzeiten fahren sehen.»

Dann hat Jeremy Clarkson einen raus. «Und zweitens – Lewis Hamilton ist über seinen Zenit hinaus.»



«Hamilton hat darüber gesprochen, dass sein Auto in der Quali nicht gut gelegen habe. Aber sein Stallgefährte George Russell stellte das gleiche Auto in die erste Startreihe.»



«Wo doch Lewis 2025 zu Ferrari zieht, da ist es natürlich denkbar, dass sein Team den Tank seines Autos mit Zitronengerstenwasser füllt statt mit Benzin. Aber das halte ich für unwahrscheinlich. Nein, es ist viel wahrscheinlicher, dass er inzwischen einfach zu alt ist.»



Zur Erinnerung: Lewis Hamilton ist 39 Jahre alt und hat in diesem Jahr die Grossen Preis von Grossbritannien und Belgien gewonnen. (Jenen in Belgien freilich nur nach Disqualifikation von Sieger George Russell.)





São Paulo-GP, Interlagos

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:06:54,430 h

02. Esteban Ocon (F), Alpine, +19,477 sec

03. Pierre Gasly (F), Alpine, +22,532

04. George Russell (GB), Mercedes, +23,265

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,177

06. Lando Norris (GB), McLaren, +31,372

07. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +42,056

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +44,943

09. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +50,452

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,753

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +51,531

12. Oliver Bearman (GB), Haas, +57,085

13. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1:03,588 min

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:18,049

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1:19,649

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

Franco Colapinto (RA), Williams, Unfall

Nico Hülkenberg (D), Haas, Disqualifikation

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Nicht am Start

Alex Albon (T), Williams, Unfallschäden





WM-Stand (nach 21 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 393 Punkte

02. Norris 331

03. Leclerc 307

04. Piastri 262

05. Sainz 244

06. Russell 192

07. Hamilton 190

08. Tsunoda 28

09. Gasly 26

10. Pérez 151

11. Alonso 62

12. Hülkenberg 31

13. Stroll 24

14. Ocon 23

15. Magnussen 14

16. Albon 12

17. Daniel Ricciardo (AUS) 12

18. Oliver Bearman (GB) 7

19. Colapinto 5

20. Lawson 4

21. Zhou 0

22. Logan Sargeant (USA) 0

23. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 593 Punkte

02. Ferrari 557

03. Red Bull Racing 544

04. Mercedes 382

05. Aston Martin 86

06. Alpine 49

07. Haas 46

08. Racing Bulls 44

09. Williams 17

10. Sauber 0